Wanda Nara entró con la Policía a la casa de Mauro Icardi: "La nena llamó..."

Un nuevo capítulo de conflicto sumó a la convulsionada relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi, involucrando en esta oportunidad a la policía e inspectores de seguridad en un operativo dentro del exclusivo barrio privado "La Isla", donde se encuentra la denominada "Casa de los Sueños".

La ausencia de Icardi y el desencadenante que llevó a Wanda Nara hasta su casa con la Policía mediante



El conflicto comenzó tras la partida de urgencia del futbolista Mauro Icardi a Miami por motivos laborales. Ante su viaje, la hija menor de la Wanda y Mauro permaneció temporalmente en la residencia bajo el cuidado de una empleada doméstica mientras se organizaba su retiro.

Según la información expuesta por la periodista Paula Varela en Intrusos (América), Icardi había extendido una autorización formal para que Martín Migueles, novio de Wanda, ingresara a la propiedad a buscar a las niñas. No obstante, la conductora de MasterChef decidió acercarse ella misma.

La irrupción de Wanda Nara y la llamada al 911



El operativo tomó un giro imprevisto cuando Wanda Nara decidió sumarse personalmente al viaje para retirar a su hija Isabella. Dado que sobre la mediática pesa una restricción perimetral que le prohíbe acercarse tanto a la propiedad como a Icardi, no podía ingresar de manera habitual.

Ante este impedimento, Nara llamó al 911 solicitando asistencia para efectuar el retiro, luego de que su hija la llamara, de acuerdo al testimonio de Nora Colosimo, madre de la mediática: "La nena pidió que la fueran a buscar", indicó durante una entrevista este martes.





Cronología del operativo policial



De acuerdo con los registros e informes policiales leídos durante la transmisión:

20:55 hs: Se recibe la alerta y comunicación oficial sobre la presencia en los accesos al barrio "La Isla".



21:02 hs: Arriba un móvil del Comando de Patrullas de Tigre escoltando a Wanda Nara y a Migueles.



22:35 hs: Tras más de una hora y media de gestiones e intervención de los efectivos en el lugar, Wanda Nara se retiró del barrio en compañía de su hija.



El trasfondo del conflicto



Desde el entorno del futbolista expresaron un profundo malestar con el accionar de la conductora, calificando la convocatoria a la fuerza pública como un "show mediático e innecesario" habida cuenta de que el retiro de las menores ya estaba previamente pactado y autorizado con Migueles.

minutouno.com