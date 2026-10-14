Habló Mariana Marx, la supuesta tercera en discordia en las separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Mariana Marx, la escritora señalada en los últimos días como la presunta tercera en discordia en la separación entre Emanuel Ortega y Julieta Prandi, rompió el silencio y desmintió de forma tajante las versiones de un affaire sentimental con el músico. La autora aclaró que las especulaciones surgidas en la televisión carecen de sustento y calificó los rumores como "una mentira total".

Marx explicó que su presencia en el estudio de grabación del artista se debió exclusivamente a un proyecto profesional relacionado con la grabación de voces para un audiocuento de su autoría, iniciativa gestionada a través de su amistad cercana con Ana Paula Dutil, exesposa del cantante.

La verdad sobre la visita al estudio y la llegada de Prandi



Durante una entrevista televisiva, la escritora detalló cómo se dio el sorpresivo ingreso de Julieta Prandi al lugar de trabajo mientras realizaban la lectura del material. Marx desmintió de forma categórica los trascendidos que hablaban de una escena de celos o de comentarios fuera de lugar por parte de la conductora al ingresar al recinto.

"Apareció de sorpresa Julieta, pero no era nada de todo lo que se dijo. Me preguntó sobre mi libro, conversamos de manera totalmente normal y no pasó nada malo", aseguró la escritora, al tiempo que remarcó que la idea de un enfrentamiento o de sospechas románticas responde únicamente a una fantasía mediática.





El silencio del entorno y el momento del músico



Tras el revuelo generado por la difusión del quiebre de la pareja, Emanuel Ortega se limitó a breves declaraciones desde su domicilio solicitando respeto por su privacidad durante un momento sensible. "Es algo triste y quiero conservarlo en el ámbito de lo privado", expresó el artista al ser abordado por la prensa.

Por el momento, Julieta Prandi prefirió no hablar del tema pero si tomó algunas decisiones al respecto. ni el entorno familiar del músico han vuelto a realizar descargos públicos respecto a las declaraciones de Marx, mientras se aguarda el desarrollo de los proyectos profesionales del clan Ortega.

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