La conmovedora publicación de la mamá de Gaspi a cuatro meses de su muerte

El recuerdo de Gaspar Prim Díaz, conocido popularmente como Gaspi, sigue presente entre sus seres queridos. A cuatro meses de su trágica muerte, su mamá, Michelle Prim, recurrió a las redes sociales para dedicarle unas emotivas palabras y expresar el dolor que atraviesa desde su partida.

La mujer publicó en su cuenta de Instagram una fotografía del creador de contenido durante su infancia, acompañada por una extensa reflexión en la que recordó el vínculo que los unía. Sus palabras estuvieron cargadas de amor, tristeza y también de cuestionamientos sobre las circunstancias en las que perdió la vida su hijo.

El desgarrador mensaje de la mamá de Gaspi a cuatro meses de su muerte

A través de su perfil de Instagram, Michelle Prim compartió una publicación dedicada al humorista, quien falleció en un accidente aéreo ocurrido en Brasil.

"Y van 4 meses sin poder todo, sí, sin todo mi poder de mamá, en vos. Sos y serás siempre mi acto más revolucionario, mi pedazo de estrella, mi consuelo y dedicación eterna", escribió junto a una imagen de Gaspi cuando era pequeño.

En la segunda parte de su mensaje, la mujer destacó la personalidad de su hijo y recordó cómo lo acompañó durante su crecimiento, hasta verlo construir su propio camino.

"Te ofrezco todos mis gestos y mis actos, a vos, que fuiste y serás UN TIPAZO, como bien dijiste. Lo logramos juntos, los dos a la par y te solté para que tuvieras alas, mi crédito es tu mérito.Tus alas, propias, crecieron tan de prisa que no te pude parar. No es destino. El destino cruel. Fue corrupción, seguro", expresó.

Con estas palabras, Michelle volvió a recordar públicamente a su hijo, al mismo tiempo que manifestó sus sospechas sobre las causas de la tragedia. Sin embargo, sus afirmaciones sobre una posible corrupción corresponden a su interpretación personal de lo sucedido.





Cómo fue el accidente en el que murió Gaspi



Gaspi perdió la vida tras una colisión entre dos helicópteros en Río de Janeiro, Brasil, un episodio que dejó al menos seis víctimas fatales, de acuerdo con la información difundida por las autoridades locales.

El accidente ocurrió un domingo en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona de Barra da Tijuca, cuando las dos aeronaves chocaron mientras se encontraban en vuelo.

Como consecuencia del impacto, los helicópteros cayeron sobre el estacionamiento de una concesionaria de vehículos eléctricos. La caída provocó un incendio que alcanzó al menos 20 automóviles.

Entre las personas fallecidas, las autoridades identificaron al creador de contenido argentino y al cantante estadounidense Oliver Tree.

En aquel momento, el cuerpo de bomberos brasileño informó que todas las víctimas formaban parte de las tripulaciones de las aeronaves involucradas.

"Se han confirmado al menos seis fallecidos, todos eran miembros de la tripulación de las aeronaves involucradas en el accidente", señalaron mediante un comunicado oficial.

Los primeros datos de la investigación apuntaban a una colisión aérea, aunque inicialmente no se habían podido establecer con precisión las circunstancias del choque.

El teniente coronel Fabio Contreiras, portavoz de los bomberos, explicó durante las tareas de emergencia que la dispersión de los restos dificultaba reconstruir lo sucedido.

"Partes de la aeronave están esparcidas a cientos de metros de distancia, así que la información que tenemos sigue siendo muy preliminar (...) necesitamos obtener las grabaciones y los videos para entender exactamente qué ocurrió", sostuvo.

Durante el operativo, los rescatistas encontraron uno de los helicópteros incendiado entre los vehículos de la concesionaria, con cinco víctimas en su interior. La segunda aeronave fue localizada aproximadamente a 100 metros del lugar y en ella viajaba únicamente el piloto, quien también falleció.

Cuatro meses después de aquel episodio, Michelle Prim volvió a poner en palabras la ausencia de su hijo, con una publicación en la que combinó el recuerdo de su infancia, el orgullo por su trayectoria y el dolor que continúa atravesando su familia.

minutouno.com



