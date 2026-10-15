La furia de Dalma y Gianinna Maradona ante el pedido de absolución en el juicio por la muerte de su padre

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona sumó un nuevo episodio de tensión durante la etapa de alegatos. Esta vez, Dalma y Gianinna Maradona manifestaron públicamente su indignación después de que Félix Linfante, abogado que representa a su hermana Jana, solicitara la absolución de Carlos Díaz, el psicólogo que atendía al exfutbolista.

La postura del letrado generó un fuerte malestar entre las hijas del Diez, quienes recurrieron a sus redes sociales para expresar su desacuerdo con el planteo judicial. Ambas cuestionaron las responsabilidades de quienes estuvieron involucrados en la atención de su padre durante sus últimos días de vida.

El contundente descargo de Dalma y Gianinna Maradona



A través de su cuenta de Instagram, Dalma compartió una extensa reflexión en la que apuntó contra el pedido de absolución del profesional. En su publicación, recordó las restricciones que, según su testimonio, le habían impuesto para visitar a su padre mientras atravesaba su tratamiento médico.

“Trato de entender por qué alguien pediría la absolución de una persona que te dijo en la cara que no podías entrar a ver a tu papá porque eso era mejor para su tratamiento y después te diste cuenta que el único fin de ese pedido era aislarlo”, expresó.





Lejos de quedarse únicamente con ese cuestionamiento, la actriz profundizó sus críticas y dejó en claro que no comparte la decisión del representante legal de su hermana.

“Un tipo que dice que está cagado de que lo allanen y muchas barbaridades más que evidentemente estás ignorando ¿Cómo podés pedir su absolución? ¿Por qué harías algo así? ¿Yo? Siempre del mismo lado”, concluyó.

Por su parte, Gianinna también se pronunció sobre la situación mediante una historia de Instagram. Aunque eligió un mensaje más breve, fue contundente al referirse a las responsabilidades que considera que existieron en torno al fallecimiento de su padre.

"Están los que hicieron las cosas mal y los que no hicieron nada. Todos tienen la misma culpa porque un ser humano murió. Fin".

De esta manera, las hermanas volvieron a expresar públicamente su postura frente al proceso judicial que busca establecer las responsabilidades por la muerte de Maradona, ocurrida el 25 de noviembre de 2020.

Qué penas solicitaron durante los alegatos por la muerte de Diego Maradona

La audiencia contó con la presencia de Claudia Villafañe, Verónica Ojeda, Dalma y Gianinna Maradona, quienes siguieron las exposiciones relacionadas con las responsabilidades de los profesionales que participaron en la atención médica del exfutbolista.

En esta instancia, el equipo fiscal presentó sus pedidos de condena para los acusados. Entre ellos, solicitó 12 años de prisión efectiva para Leopoldo Luque, el neurocirujano que atendía al Diez, además de 10 años de inhabilitación para ejercer su profesión.

En el caso de Nancy Forlini, coordinadora de enfermeros, el requerimiento fue de 10 años de cárcel y otros 10 años de inhabilitación profesional. Mientras tanto, para la psiquiatra Agustina Cosachov se pidió una pena de 8 años de prisión.

Por otra parte, el periodista Mauro Szeta dio a conocer los pedidos correspondientes a otros de los imputados en la causa.

"5 años para Carlos Díaz (psicólogo), 10 años para Forlini (Obra social) y 4 años para Almirón y Perroni (Enfermeros)", detalló.

Mientras continúa el proceso judicial, los acusados permanecerán en libertad, aunque deberán cumplir determinadas pautas de conducta establecidas por la Justicia.

En este contexto, el pedido de absolución de Carlos Díaz presentado por el abogado de Jana Maradona abrió un nuevo frente de controversia y dejó en evidencia las diferencias de criterio entre los representantes de la familia respecto de las responsabilidades que deben determinarse en el juicio.





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