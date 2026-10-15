Abel Pintos se llevó el oro en los Martín Fierro de Música 2026





La industria musical nacional tuvo una jornada sin precedentes. Este miércoles se llevó a cabo la entrega inaugural de los Martín Fierro de la Música 2026, que lo tuvo a Abel Pintos como el gran ganador de la noche al llevarse el ansiado Oro.

El encuentro, impulsado por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) bajo la conducción institucional de Luis Ventura, contó con la producción general y derechos pertenecientes a Diego Suárez en coproducción con la pantalla de El Nueve.

La fiesta, además, reunió a referentes de distintas generaciones y trayectoria, integrando homenajes especiales y múltiples números artísticos en directo a cargo de Bandana, Emanero, Euge Quevedo, Grupo Ráfaga, Ángela Leiva y Los Palmeras.

En tanto, la conducción de la noche estuvo bajo la responsabilidad de Hernán Drago y Edith Hermida.





Todos los ganadores de los Martín Fierro de la Música 2026



Martín Fierro de Oro: Abel Pintos

Mejor Artista Show en Vivo/Plataformas

María Becerra — Quimera Show 360° en River



Mejor Artista Urbano

L-Gante



Mejor Artista Tropical Masculino

Uriel Lozano



Mejor Artista DJ Revelación

0ostil



Mejor Productor/a Musical.

Big One



Mejor Artista Folclórico

Soledad Pastorutti



Mejor Concepto Visual

Emanero



Mejor Artista Revelación Masculino

Luciano Creiner



Valentino Merlo



Mejor Artista Tropical Femenina

Dalila



Mejor Grupo/Banda:

Turf



Mejor Artista de Tango

Jorge Vázquez



Mejor Artista Melódico

Matías Napoli



Mejor Artista Revelación Femenina

Candu Domínguez



Mejor Artista DJ

Javier Zuker



Mejor Artista Pop

Lali



Mejor Grupo/Banda Tropical

Ráfaga



Mejor Música de Comerciales/Jingles

Saphirus



Mejor Artista de Cuarteto

Ulises Bueno



Mejor Artista de Música Infantil

El Reino Infantil



Mejor Manager Artístico

Marcelo Fígoli



Mejor Cortina Musical de TV

LAM



Mejor Artista Rock/Alternativo

Charly García



Mejor Álbum:

María Becerra — Quimera



Mejor Colaboración:

Turf & Lali — Loco un poco



Mejor Banda Cuarteto:

Desakat2 y Euge Quevedo



Mejor Artista Masculino:

Abel Pintos



Mejor Artista Femenina:

María Becerra



Mejor Canción:

Luck Ra & Miranda! - Tu misterioso alguien



Lista de nominados Martín Fierro música 2026



Mejor Canción:

Cazzu — "Con otra"



Maria Becerra y Paulo Londra — "Ramen para dos"



Roze, Max Carra, Valen & Ramky en los Controles — "Tu jardín con enanitos"



Luck Ra & Miranda! — "Tu misterioso alguien"



Mejor Álbum:

Milo J — "La vida era más corta"



Maria Becerra — "Quimera"



Cazzu — "Latinaje"



Ca7riel y Paco Amoroso — "Papota"



Lali — "Cuando el demonio llama"



Mejor Colaboración:

Big One, Paulo Londra & Wisin — "Flashbacks / Crossover #9"



Lauta, Amigo de Artista, Q’Lokura — "Puñaladas"



Renzo ED, La Joaqui, Salas — "Colocartelo Remix"



Emanero, Luciano Pereyra & David Bisbal — "La Peligrosa"



Emilia, Tini & Nicki Nicole — "Blackout"



Turf & Lali — "Loco un poco"



Mejor Artista Femenina:

Maria Becerra



Ángela Leiva



Tini



Lali



Cazzu



Natalie Pérez



Marilina Bertoldi



Mejor Artista Masculino:

Fito Páez



Dante Spinetta



Coti Sorokin



Milo J



Axel



Abel Pintos



Emanero



Dillom



Mejor Grupo/Banda:

Babasónicos



Divididos



Los Pericos



Turf



Airbag



El Mató a un policía motorizado



Tan Biónica



Los Piojos



Mejor Artista Revelación Masculino:

Simón Aguirre



Lázaro Caballero



Max Carra



Roze



Ramma



Joaco Burgos



Camionero



Luciano Creiner



Valentino Merlo



Mejor Artista Revelación Femenina:

More con Flow



Valentina Márquez



Juana Rozas



143Leti



Mery Granados



Valentina Olguín



Candu Domínguez



Mejor Artista Pop:

Tini



Lali



Emilia



Tiago PZK



Maria Becerra



Zoe Gotusso



Yami Safdie



Ángela Torres



Mejor Artista Rock/Alternativo:

Babasónicos



El Plan de la Mariposa



Fito Páez



Los Piojos



Charly García



Andrés Calamaro



Marilina Bertoldi



Mejor Artista Urbano:

Dante Spinetta



Trueno



J Rei



Duki



L-Gante



Nicki Nicole



Milo J



Mejor Artista Folclórico:

Soledad Pastorutti



Abel Pintos



Luciano Pereyra



Los Nocheros



Destino San Javier



Coki Ramírez



Maggie Cullen



Jorge Rojas



Mejor Artista Show en Vivo/Plataformas:

Maria Becerra — "Quimera Show 360° en River"



La K’onga — "Cuartetour"



Lali — "Lali Tour 2025"



Airbag — "El Club de la Pelea"



Tini — "Futttura"



Q' Lokura — "Q' Lokura en vivo"



Emanero — "Emanero Tour 2025"



Un Poco de Ruido — "La Zapada Más Grande Del Mundo"



Mejor Productor/a Musical:

Mauro De Tommaso



BZRP



Nico Cotton



Big One



Evlay



Tatool



Tote



Oscar Mediavilla



Mejor Grupo/Banda Tropical:

Damas Gratis



Los Totora



La T y La M



Ráfaga



La K'onga



Q' Lokura



La Delio Valdez



Banda XXI



Mejor Artista Tropical Masculino:

Rodrigo Tapari



Uriel Lozano



El Polaco



Ulises Bueno



Daniel Agostini



Nico Mattioli



Mejor Artista Tropical Femenina:

Ángela Leiva



Dalila



Karina



Eugenia Quevedo



Mejor Artista de Tango:

Guillermo Fernández



Caro Minella



Jorge Amicone



Jorge Vázquez



Los Reyes del Tango



Mejor Cortina Musical de TV:

"Morfi, Todos a la Mesa"



"LAM"



"Gran Hermano"



"Telenueve Noticiero"



Mejor Concepto Visual:

Maria Becerra



Lali



Tini



Emanero



Cazzu



Dillom



Ca7riel y Paco Amoroso



Mejor Manager Artístico:

Fernando Szereszevsky



Pocho Rocca



Artes Group



Natanael Real



Daniel Grinbank



Ana Poluyan



Maxi El Brother



Alberto Miguel



Marcelo FIgoli



Héctor Cavallero



Mejor Artista DJ:

Ezequiel Arias



Sol Ortega



Hernán Cattaneo



Mariano Mellino



Victoria Engel



Carlos Alfonsín



Javier Zuker



Mejor Música de Comerciales/Jingles:

Saphirus



Molto



Kanji



Rinde 2 - Luck Ra



Mejor Artista DJ Revelación:

0ostil



Victoria Why Not



Discip



Ana Helder



Jay De Lys



Eze Ramires



Mejor Artista de Música Infantil:

Panam



Plim Plim



"Margarita"



Pau Pau



Topa



El Reino Infantil



Mejor Artista de Cuarteto:

Valentina Márquez



Ulises Bueno



Simón Aguirre

minutouno.com