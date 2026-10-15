Abel Pintos se llevó el oro en los Martín Fierro de Música 2026

La industria musical nacional tuvo una jornada sin precedentes. Este miércoles se llevó a cabo la entrega inaugural de los Martín Fierro de la Música 2026, que lo tuvo a Abel Pintos como el gran ganador de la noche al llevarse el ansiado Oro.
El encuentro, impulsado por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) bajo la conducción institucional de Luis Ventura, contó con la producción general y derechos pertenecientes a Diego Suárez en coproducción con la pantalla de El Nueve.
La fiesta, además, reunió a referentes de distintas generaciones y trayectoria, integrando homenajes especiales y múltiples números artísticos en directo a cargo de Bandana, Emanero, Euge Quevedo, Grupo Ráfaga, Ángela Leiva y Los Palmeras.
En tanto, la conducción de la noche estuvo bajo la responsabilidad de Hernán Drago y Edith Hermida.
Todos los ganadores de los Martín Fierro de la Música 2026
Martín Fierro de Oro: Abel Pintos
Mejor Artista Show en Vivo/Plataformas
María Becerra — Quimera Show 360° en River
Mejor Artista Urbano
L-Gante
Mejor Artista Tropical Masculino
Uriel Lozano
Mejor Artista DJ Revelación
0ostil
Mejor Productor/a Musical.
Big One
Mejor Artista Folclórico
Soledad Pastorutti
Mejor Concepto Visual
Emanero
Mejor Artista Revelación Masculino
Luciano Creiner
Valentino Merlo
Mejor Artista Tropical Femenina
Dalila
Mejor Grupo/Banda:
Turf
Mejor Artista de Tango
Jorge Vázquez
Mejor Artista Melódico
Matías Napoli
Mejor Artista Revelación Femenina
Candu Domínguez
Mejor Artista DJ
Javier Zuker
Mejor Artista Pop
Lali
Mejor Grupo/Banda Tropical
Ráfaga
Mejor Música de Comerciales/Jingles
Saphirus
Mejor Artista de Cuarteto
Ulises Bueno
Mejor Artista de Música Infantil
El Reino Infantil
Mejor Manager Artístico
Marcelo Fígoli
Mejor Cortina Musical de TV
LAM
Mejor Artista Rock/Alternativo
Charly García
Mejor Álbum:
María Becerra — Quimera
Mejor Colaboración:
Turf & Lali — Loco un poco
Mejor Banda Cuarteto:
Desakat2 y Euge Quevedo
Mejor Artista Masculino:
Abel Pintos
Mejor Artista Femenina:
María Becerra
Mejor Canción:
Luck Ra & Miranda! - Tu misterioso alguien
Lista de nominados Martín Fierro música 2026
Mejor Canción:
Cazzu — "Con otra"
Maria Becerra y Paulo Londra — "Ramen para dos"
Roze, Max Carra, Valen & Ramky en los Controles — "Tu jardín con enanitos"
Luck Ra & Miranda! — "Tu misterioso alguien"
Mejor Álbum:
Milo J — "La vida era más corta"
Maria Becerra — "Quimera"
Cazzu — "Latinaje"
Ca7riel y Paco Amoroso — "Papota"
Lali — "Cuando el demonio llama"
Mejor Colaboración:
Big One, Paulo Londra & Wisin — "Flashbacks / Crossover #9"
Lauta, Amigo de Artista, Q’Lokura — "Puñaladas"
Renzo ED, La Joaqui, Salas — "Colocartelo Remix"
Emanero, Luciano Pereyra & David Bisbal — "La Peligrosa"
Emilia, Tini & Nicki Nicole — "Blackout"
Turf & Lali — "Loco un poco"
Mejor Artista Femenina:
Maria Becerra
Ángela Leiva
Tini
Lali
Cazzu
Natalie Pérez
Marilina Bertoldi
Mejor Artista Masculino:
Fito Páez
Dante Spinetta
Coti Sorokin
Milo J
Axel
Abel Pintos
Emanero
Dillom
Mejor Grupo/Banda:
Babasónicos
Divididos
Los Pericos
Turf
Airbag
El Mató a un policía motorizado
Tan Biónica
Los Piojos
Mejor Artista Revelación Masculino:
Simón Aguirre
Lázaro Caballero
Max Carra
Roze
Ramma
Joaco Burgos
Camionero
Luciano Creiner
Valentino Merlo
Mejor Artista Revelación Femenina:
More con Flow
Valentina Márquez
Juana Rozas
143Leti
Mery Granados
Valentina Olguín
Candu Domínguez
Mejor Artista Pop:
Tini
Lali
Emilia
Tiago PZK
Maria Becerra
Zoe Gotusso
Yami Safdie
Ángela Torres
Mejor Artista Rock/Alternativo:
Babasónicos
El Plan de la Mariposa
Fito Páez
Los Piojos
Charly García
Andrés Calamaro
Marilina Bertoldi
Mejor Artista Urbano:
Dante Spinetta
Trueno
J Rei
Duki
L-Gante
Nicki Nicole
Milo J
Mejor Artista Folclórico:
Soledad Pastorutti
Abel Pintos
Luciano Pereyra
Los Nocheros
Destino San Javier
Coki Ramírez
Maggie Cullen
Jorge Rojas
Mejor Artista Show en Vivo/Plataformas:
Maria Becerra — "Quimera Show 360° en River"
La K’onga — "Cuartetour"
Lali — "Lali Tour 2025"
Airbag — "El Club de la Pelea"
Tini — "Futttura"
Q' Lokura — "Q' Lokura en vivo"
Emanero — "Emanero Tour 2025"
Un Poco de Ruido — "La Zapada Más Grande Del Mundo"
Mejor Productor/a Musical:
Mauro De Tommaso
BZRP
Nico Cotton
Big One
Evlay
Tatool
Tote
Oscar Mediavilla
Mejor Grupo/Banda Tropical:
Damas Gratis
Los Totora
La T y La M
Ráfaga
La K'onga
Q' Lokura
La Delio Valdez
Banda XXI
Mejor Artista Tropical Masculino:
Rodrigo Tapari
Uriel Lozano
El Polaco
Ulises Bueno
Daniel Agostini
Nico Mattioli
Mejor Artista Tropical Femenina:
Ángela Leiva
Dalila
Karina
Eugenia Quevedo
Mejor Artista de Tango:
Guillermo Fernández
Caro Minella
Jorge Amicone
Jorge Vázquez
Los Reyes del Tango
Mejor Cortina Musical de TV:
"Morfi, Todos a la Mesa"
"LAM"
"Gran Hermano"
"Telenueve Noticiero"
Mejor Concepto Visual:
Maria Becerra
Lali
Tini
Emanero
Cazzu
Dillom
Ca7riel y Paco Amoroso
Mejor Manager Artístico:
Fernando Szereszevsky
Pocho Rocca
Artes Group
Natanael Real
Daniel Grinbank
Ana Poluyan
Maxi El Brother
Alberto Miguel
Marcelo FIgoli
Héctor Cavallero
Mejor Artista DJ:
Ezequiel Arias
Sol Ortega
Hernán Cattaneo
Mariano Mellino
Victoria Engel
Carlos Alfonsín
Javier Zuker
Mejor Música de Comerciales/Jingles:
Saphirus
Molto
Kanji
Rinde 2 - Luck Ra
Mejor Artista DJ Revelación:
0ostil
Victoria Why Not
Discip
Ana Helder
Jay De Lys
Eze Ramires
Mejor Artista de Música Infantil:
Panam
Plim Plim
"Margarita"
Pau Pau
Topa
El Reino Infantil
Mejor Artista de Cuarteto:
Valentina Márquez
Ulises Bueno
Simón Aguirre
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