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Primera edicion

Abel Pintos se llevó el oro en los Martín Fierro de Música 2026

 

Se trató de la la primera edición de los Martín Fierro de Música y contó con la presencia de grandes figuras nacionales. Los detalles.

 

 

 

Por El Litoral

Jueves, 15 de octubre de 2026 a las 10:34



La industria musical nacional tuvo una jornada sin precedentes. Este miércoles se llevó a cabo la entrega inaugural de los Martín Fierro de la Música 2026, que lo tuvo a Abel Pintos como el gran ganador de la noche al llevarse el ansiado Oro.

El encuentro, impulsado por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) bajo la conducción institucional de Luis Ventura, contó con la producción general y derechos pertenecientes a Diego Suárez en coproducción con la pantalla de El Nueve.

La fiesta, además, reunió a referentes de distintas generaciones y trayectoria, integrando homenajes especiales y múltiples números artísticos en directo a cargo de Bandana, Emanero, Euge Quevedo, Grupo Ráfaga, Ángela Leiva y Los Palmeras.

En tanto, la conducción de la noche estuvo bajo la responsabilidad de Hernán Drago y Edith Hermida.



Todos los ganadores de los Martín Fierro de la Música 2026

Martín Fierro de Oro: Abel Pintos

Mejor Artista Show en Vivo/Plataformas

María Becerra — Quimera Show 360° en River

Mejor Artista Urbano

L-Gante

Mejor Artista Tropical Masculino

Uriel Lozano

Mejor Artista DJ Revelación

0ostil

Mejor Productor/a Musical.

Big One

Mejor Artista Folclórico

Soledad Pastorutti

Mejor Concepto Visual

Emanero

Mejor Artista Revelación Masculino

Luciano Creiner

Valentino Merlo

Mejor Artista Tropical Femenina

Dalila

Mejor Grupo/Banda:

Turf

Mejor Artista de Tango

Jorge Vázquez

Mejor Artista Melódico

Matías Napoli

Mejor Artista Revelación Femenina

Candu Domínguez

Mejor Artista DJ

Javier Zuker

Mejor Artista Pop

Lali

Mejor Grupo/Banda Tropical

Ráfaga

Mejor Música de Comerciales/Jingles

Saphirus

Mejor Artista de Cuarteto

Ulises Bueno

Mejor Artista de Música Infantil

El Reino Infantil

Mejor Manager Artístico

Marcelo Fígoli

Mejor Cortina Musical de TV

LAM

Mejor Artista Rock/Alternativo

Charly García

Mejor Álbum:

María Becerra — Quimera

Mejor Colaboración:

Turf & Lali — Loco un poco

Mejor Banda Cuarteto:

Desakat2 y Euge Quevedo

Mejor Artista Masculino:

Abel Pintos

Mejor Artista Femenina:

María Becerra

Mejor Canción:

Luck Ra & Miranda! - Tu misterioso alguien

Lista de nominados Martín Fierro música 2026

Mejor Canción:

Cazzu — "Con otra"

Maria Becerra y Paulo Londra — "Ramen para dos"

Roze, Max Carra, Valen & Ramky en los Controles — "Tu jardín con enanitos"

Luck Ra & Miranda! — "Tu misterioso alguien"

Mejor Álbum:

Milo J — "La vida era más corta"

Maria Becerra — "Quimera"

Cazzu — "Latinaje"

Ca7riel y Paco Amoroso — "Papota"

Lali — "Cuando el demonio llama"

Mejor Colaboración:

Big One, Paulo Londra & Wisin — "Flashbacks / Crossover #9"

Lauta, Amigo de Artista, Q’Lokura — "Puñaladas"

Renzo ED, La Joaqui, Salas — "Colocartelo Remix"

Emanero, Luciano Pereyra & David Bisbal — "La Peligrosa"

Emilia, Tini & Nicki Nicole — "Blackout"

Turf & Lali — "Loco un poco"

Mejor Artista Femenina:

Maria Becerra

Ángela Leiva

Tini

Lali

Cazzu

Natalie Pérez

Marilina Bertoldi

Mejor Artista Masculino:

Fito Páez

Dante Spinetta

Coti Sorokin

Milo J

Axel

Abel Pintos

Emanero

Dillom

Mejor Grupo/Banda:

Babasónicos

Divididos

Los Pericos

Turf

Airbag

El Mató a un policía motorizado

Tan Biónica

Los Piojos

Mejor Artista Revelación Masculino:

Simón Aguirre

Lázaro Caballero

Max Carra

Roze

Ramma

Joaco Burgos

Camionero

Luciano Creiner

Valentino Merlo

Mejor Artista Revelación Femenina:

More con Flow

Valentina Márquez

Juana Rozas

143Leti

Mery Granados

Valentina Olguín

Candu Domínguez

Mejor Artista Pop:

Tini

Lali

Emilia

Tiago PZK

Maria Becerra

Zoe Gotusso

Yami Safdie

Ángela Torres

Mejor Artista Rock/Alternativo:

Babasónicos

El Plan de la Mariposa

Fito Páez

Los Piojos

Charly García

Andrés Calamaro

Marilina Bertoldi

Mejor Artista Urbano:

Dante Spinetta

Trueno

J Rei

Duki

L-Gante

Nicki Nicole

Milo J

Mejor Artista Folclórico:

Soledad Pastorutti

Abel Pintos

Luciano Pereyra

Los Nocheros

Destino San Javier

Coki Ramírez

Maggie Cullen

Jorge Rojas

Mejor Artista Show en Vivo/Plataformas:

Maria Becerra — "Quimera Show 360° en River"

La K’onga — "Cuartetour"

Lali — "Lali Tour 2025"

Airbag — "El Club de la Pelea"

Tini — "Futttura"

Q' Lokura — "Q' Lokura en vivo"

Emanero — "Emanero Tour 2025"

Un Poco de Ruido — "La Zapada Más Grande Del Mundo"

Mejor Productor/a Musical:

Mauro De Tommaso

BZRP

Nico Cotton

Big One

Evlay

Tatool

Tote

Oscar Mediavilla

Mejor Grupo/Banda Tropical:

Damas Gratis

Los Totora

La T y La M

Ráfaga

La K'onga

Q' Lokura

La Delio Valdez

Banda XXI

Mejor Artista Tropical Masculino:

Rodrigo Tapari

Uriel Lozano

El Polaco

Ulises Bueno

Daniel Agostini

Nico Mattioli

Mejor Artista Tropical Femenina:

Ángela Leiva

Dalila

Karina

Eugenia Quevedo

Mejor Artista de Tango:

Guillermo Fernández

Caro Minella

Jorge Amicone

Jorge Vázquez

Los Reyes del Tango

Mejor Cortina Musical de TV:

"Morfi, Todos a la Mesa"

"LAM"

"Gran Hermano"

"Telenueve Noticiero"

Mejor Concepto Visual:

Maria Becerra

Lali

Tini

Emanero

Cazzu

Dillom

Ca7riel y Paco Amoroso

Mejor Manager Artístico:

Fernando Szereszevsky

Pocho Rocca

Artes Group

Natanael Real

Daniel Grinbank

Ana Poluyan

Maxi El Brother

Alberto Miguel

Marcelo FIgoli

Héctor Cavallero

Mejor Artista DJ:

Ezequiel Arias

Sol Ortega

Hernán Cattaneo

Mariano Mellino

Victoria Engel

Carlos Alfonsín

Javier Zuker

Mejor Música de Comerciales/Jingles:

Saphirus

Molto

Kanji

Rinde 2 - Luck Ra

Mejor Artista DJ Revelación:

0ostil

Victoria Why Not

Discip

Ana Helder

Jay De Lys

Eze Ramires

Mejor Artista de Música Infantil:

Panam

Plim Plim

"Margarita"

Pau Pau

Topa

El Reino Infantil

Mejor Artista de Cuarteto:

Valentina Márquez

Ulises Bueno

Simón Aguirre

minutouno.com 

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