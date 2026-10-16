La China Suárez reaccionó contra una mujer que la grabó comprando en Miami

La China Suárez protagonizó un nuevo cruce en redes sociales luego de que una mujer la filmara mientras hacía compras en Miami y publicara un comentario irónico sobre el local que había elegido. La actriz había aceptado posar para una fotografía con ella y su mamá, pero más tarde descubrió que la habían comparado con Wanda Nara y decidió contestar públicamente.

Eugenia se encuentra en Estados Unidos junto a Mauro Icardi y sus hijos. Durante una recorrida por la ciudad, visitó un local de Primark, una cadena de indumentaria conocida por sus precios accesibles. Mientras estaba en el sector de las cajas, una mujer argentina comenzó a grabarla.

Luego de registrar algunas imágenes, la mujer se acercó para pedirle una foto con su mamá. La actriz accedió al pedido con una sonrisa, sin saber que después ese encuentro sería utilizado para hacer una comparación con la conductora. “No es por meter púa ni mucho menos, pero ¿Wanda Nara compraría en el Primark?”, se escuchó decir a una de las mujeres entre risas.

Al descubrir la publicación en Instagram, la China no dejó pasar el comentario y respondió con un mensaje en el que defendió su elección a la hora de comprar ropa. “La diferencia entre vos y yo es que yo puedo darme el gusto de elegir dónde comprar. Y aunque me ponga un trapo estoy linda igual. Aguante Primark y felices vacaciones”, escribió la actriz.





La China Suárez y Mauro Icardi, en medio de una nueva polémica con Wanda Nara



En LAM (América), Nora Colosimo, madre de la conductora, contó que el futbolista había viajado fuera del país y que su hija menor había quedado en la propiedad de Nordelta al cuidado de la niñera, a la espera de que su mamá fuera a buscarla.

De acuerdo con su relato, Wanda se presentó en la vivienda junto a su pareja, Martín Migueles, y terminó llamando al 911.

Al referirse a la situación, Colosimo cuestionó duramente la conducta de su exyerno y manifestó su preocupación por el trato que, según ella, recibirían las niñas.

“No me sorprende nada de él, porque son demasiados actos violentos los que tiene con las nenas. Son violentadas y maltratadas en todo sentido”, expresó.

La madre de Wanda también aseguró que Icardi le había comunicado a su hija menor que tenía que dirigirse rápidamente al aeropuerto, ya que tenía previsto viajar a Disney junto a la China Suárez y los dos hijos más pequeños de la actriz, Magnolia y Amancio.

Hasta ese momento, la pareja no había publicado imágenes de su paso por el parque temático. Sin embargo, las fotos y los videos de la actriz durante su recorrido de compras por Miami ya circulaban en las redes sociales y habían generado repercusiones.

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