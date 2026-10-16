La exparticipante de Gran Hermano, Tamara Paganini, quedó en el centro de una fuerte controversia tras poner en duda las acusaciones de maltrato físico y emocional planteadas por Valentín Yankelevich y sus hermanos contra su padre, Darío Giordano, viudo de Romina Yan.

En sus primeras declaraciones públicas, Paganini llegó a afirmar que "los niños mienten también" y sugirió "descreer de todo", lo que provocó una ola de repudio en las redes sociales. Ante la lluvia de críticas y cuestionamientos, la mediática reapareció a través de un video descargándose sin filtros y ratificando enfáticamente su postura.

Lejos de retractarse o matizar sus dichos, Paganini sostuvo que no debe disculparse por expresar suspicacias en casos judiciales complejos.

"No tengo que pedir disculpas": Tamara Paganini redobló la apuesta tras dudar de los hijos de Romina Yan



"No le tengo que pedir disculpas a nadie por dudar, sobre todo cuando un expediente no está cerrado", aseveró mirando a la cámara.

En esa misma línea, arremetió contra quienes la juzgaron en las redes sociales por emitir opinión: "Yo no soy ni juez ni jurado. La gente opina de todo... ¿Y sabés qué hace? Opina 'esto es así, esto fue así'. ¿Qué carajo sabés?". Finalmente, la mediática justificó su escepticismo argumentando que cuestionar los hechos antes de una sentencia definitiva es la postura más prudente: "Me parece mucho más inteligente el que duda al que juega de juez y jurado y no lo es".





La frase de Tamara Paganini que encendió la bronca en redes sociales



"Que el marido de Romina Yan los maltrataba a los nenes, que los nenes se fueron a vivir con el abuelo porque él los maltrataba y qué sé yo. Yo, la verdad chicos, descreo de todo... No puedo aseverar que eso es verdad y bueno, pero '¿qué, los niños van a mentir?'. Sí, claro, los niños mienten también. Ya ahora no son niños, pero no sé... porque es re fácil decir '¿viste lo que hizo este?'. Después de seis años resulta que 'se habían equivocado' y ya está, le cagaron la vida. Chicos, descrean de todo", lanzó, ganándose un sinnúmero de críticas.

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