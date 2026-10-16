Abel Pintos compartió su emoción tras ganar el Martín Fierro de Oro

Abel Pintos fue el gran protagonista de la primera edición de los Premios Martín Fierro de la Música al quedarse con la estatuilla de Oro. Tras una noche inolvidable, el cantante celebró el reconocimiento con sus seguidores a través de Instagram, donde publicó una serie de imágenes y expresó su sorpresa por el importante logro.

La ceremonia tuvo lugar en Tango Porteño, cerca del Obelisco, en la Ciudad de Buenos Aires. Allí se reunieron distintas figuras de la industria musical para participar de una gala organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), que contó con 26 categorías.

Además del máximo galardón de la noche, el artista, que actualmente forma parte del jurado de Es Mi Sueño, obtuvo el premio a Mejor Artista Masculino, por lo que terminó la velada con dos estatuillas.

La emoción de Abel Pintos tras ganar el Martín Fierro de Oro



Luego de la ceremonia, el músico recurrió a sus redes sociales para compartir la alegría por el reconocimiento. Junto a varias fotografías del evento, manifestó que todavía no podía creer lo que había sucedido.





"¿Cómo que Martín Fierro de Oro? Todavía no lo creo", escribió en mayúsculas en su cuenta de Instagram.

En el mismo posteo, agradeció a APTRA por la distinción y destacó la importancia de que exista un espacio dedicado a reconocer el trabajo de los músicos argentinos.

"Gracias @aptraorg por estos premios, pero por sobre todo por abrir este nuevo espacio de valoración y visibilidad de la música argentina. Gracias a todos mis colegas por el amor y el respeto entre todos disfrutando una noche inolvidable e histórica. Gracias @plandivinogroup y @sonymusicargentina por cuidar mi trabajo día a día", expresó.

El cantante también tuvo palabras especiales para quienes lo acompañan en su carrera y en su vida personal. En ese sentido, les dedicó un mensaje a sus fanáticos, familiares y amigos.

"Gracias al público, a los de siempre y los nuevos, que le dan sentido a todo en nuestras vidas y caminos de canciones. Gracias a mi familia, amigos y compañeros de ruta. Gracias DIOS", agregó.

Las fotos de Abel Pintos junto a sus premios y el mensaje de su esposa



La publicación superó los 55.000 likes en pocas horas y reunió distintas postales de una noche especial para el artista. Entre las imágenes se pudo ver a Abel sobre el escenario con sus estatuillas, compartiendo abrazos con colegas y celebrando el logro junto a su esposa, Mora Calabrese.





La empresaria y diseñadora también se sumó a los mensajes de felicitación y le dedicó unas tiernas palabras en los comentarios de la publicación.

"¡Te amo, mi vida! Te merecés todo", escribió, dejando en evidencia su orgullo por el reconocimiento que recibió el músico.

Para cerrar la celebración, Abel compartió una fotografía desde su cama, ya relajado después de la ceremonia y acompañado por los dos galardones que obtuvo en esta primera edición de los Martín Fierro de la Música.

De esta manera, el cantante coronó una noche histórica para su carrera, con dos premios y el reconocimiento máximo de una ceremonia que buscó destacar a los principales referentes de la música argentina.

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