Josefina Lynch publicó un video y aumentó la polémica con Julieta Prandi y Emanuel Ortega

La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, apenas 27 días después de su casamiento, continúa generando repercusiones en el mundo del espectáculo. En medio de las versiones que apuntaron a Josefina Lynch como una posible tercera en discordia, la cantante volvió a quedar en el centro de la polémica por una publicación en sus redes sociales.

La artista compartió en su cuenta de Instagram un video casero en el que interpreta “Algo contigo”, el clásico de Chico Novarro. Junto a las imágenes, escribió “Sin filtro”, una frase que acompañó la grabación y que despertó todo tipo de comentarios entre sus seguidores.

Aunque varios usuarios aprovecharon la publicación para elogiar su voz, otros relacionaron la elección de la canción con el escándalo sentimental que involucra a Prandi y Ortega. De esta manera, el posteo se convirtió en un nuevo escenario de cruces y cuestionamientos hacia la cantante.

Las respuestas de Josefina Lynch

Entre los mensajes que recibió, uno de los usuarios escribió: “Cómo no vas a enamorar a Emanuel”, en tono de elogio. Lynch no respondió a ese comentario, pero sí reaccionó cuando otras personas hicieron referencias directas a las versiones que circularon sobre su vínculo con el músico.

“Justo este tema ja...”, comentó una seguidora, con ironía. La artista contestó sin rodeos: “Comprate una vida Agostina. Informate tambien”.

Otra usuaria la comparó con la China Suárez por su papel en el conflicto mediático con Wanda Nara y escribió: “Creo que esta provocando, como la China a Wanda, no tenía otra canción”. En esa oportunidad, Lynch respondió con un escueto signo de interrogación.

También hubo mensajes que interpretaron la elección musical como una provocación. “Mojada de oreja, encima tenes un color de voz hermosa éxito”, expresó otra internauta. En este caso, la cantante respondió de manera cordial: “Sos una divina”.

El descargo tras los rumores

La publicación llegó apenas dos días después de que Lynch difundiera un comunicado para rechazar las versiones que la vinculaban con la separación de Prandi y Ortega. El jueves, la cantante utilizó sus redes para fijar su postura frente a las acusaciones.

“Ante los rumores que circularon estos días, quiero dejar bien en claro que no tuve absolutamente nada que ver con la relación ni con la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi”, expresó.

En el mismo mensaje, sostuvo que su relación con el músico había sido “siempre estrictamente profesional, por un proyecto musical” en el que estaban trabajando. Además, negó que entre ambos hubieran existido intercambios románticos o íntimos.

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