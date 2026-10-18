Charlotte Caniggia contó su experiencia paranormal con un fantasma

Charlotte Caniggia sorprendió a todos en PH, Podemos Hablar, el programa que conduce Andy Kusnetzoff, al contar una experiencia paranormal que vivió cuando era chica. La influencer aseguró que escuchó a un fantasma mientras jugaba al escondite con su hermano Alex en un castillo en Escocia.

La hija de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis recordó el episodio y dio detalles de una situación que, según relató, también aterrorizó a su hermano. Además, contó que en aquella casa sucedían cosas extrañas y que su mamá llegó a llamar a un cura.

“Te juro, yo escuché una vez un fantasma, lo conté un par de veces. Un fantasma de castillo. Juro”, comenzó diciendo Charlotte ante la sorpresa de los presentes.

La reacción de su mamá y las cosas extrañas que pasaban en el castillo

La experiencia no habría sido un episodio aislado. Según relató Charlotte, su mamá decidió llamar a un cura para que fuera a la propiedad después de lo ocurrido.

“Mi mamá después llamó a un cura”, contó. Cuando le preguntaron qué había hecho, explicó: “Sí, viste, trajo agua bendita, empezó a rezar, viste esas cosas”.

“Después nos mudamos porque se morían todos los animalitos en esa casa. Pasaban cosas muy raras”, aseguró.

Además, contó que una amiga y la mujer que la cuidaba escuchaban sonidos durante la noche. “Mi amiga cuando dormía y la chica que me cuidaba escuchaban campanitas a la noche. Como que pasaban cosas muy raras en esa casa”, agregó.

La infancia de Charlotte Caniggia en distintos países

A lo largo de su vida, Charlotte Caniggia vivió en distintos países debido a la carrera profesional de su papá, Claudio Paul Caniggia, quien desarrolló buena parte de su trayectoria futbolística en el exterior.

En ese contexto, la influencer recordó en el programa de Andy Kusnetzoff una de las experiencias más llamativas de su infancia, vinculada con la época en la que vivía con su familia en un castillo en Escocia.

Su relato sobre los ruidos, la reacción de su hermano y la decisión de su mamá de llamar a un cura sorprendió a los invitados de PH, Podemos Hablar y volvió a poner sobre la mesa una historia que Charlotte, según dijo, ya había contado en otras oportunidades.

Ciudad Magazine