Sorpresa por la cancelación a último momento del show de Tini Stoessel en Miami

Una noticia sorprendió a los fanáticos de Tini Stoessel este domingo por la noche en los Estados Unidos. La cantante argentina debió cancelar su presentación en el Kaseya Center de Miami a pocos minutos del horario estipulado para el inicio del espectáculo, provocando la desilusión de miles de personas que ya se encontraban en las inmediaciones y dentro del recinto.

La cancelación del concierto tomó por sorpresa al público presente, ya que la artista se encontraba en el estadio ultimando los detalles del show que formaba parte de su gira internacional.

Por qué cancelaron el show de Tini Stoessel en Miami y qué pasará con las entradas



Ante la incertidumbre y la aglomeración de espectadores en los accesos del pabellón deportivo, la organización del evento colocó carteles informativos en las puertas del Kaseya Center y emitió un breve comunicado para explicar la situación:

"Debido a circunstancias ajenas a la artista y al Kaseya Center, la presentación de TINI de esta noche ha sido cancelada. Las personas que adquirieron entradas recibirán un reembolso a través del punto de venta original", precisó el aviso oficial.

Si bien en la nota oficial no se detallaron los motivos técnicos o logísticos precisos que llevaron a la suspensión intempestiva del evento, la productora confirmó que el dinero de las entradas será reembolsado automáticamente por el mismo canal o punto de venta a través del cual fueron adquiridas por los compradores.

El comunicado oficial



"Lamentamos informar que el show de TINI, programado para esta noche, 18 de octubre, en el Kaseya Center de Miami, ha sido cancelado debido al incumplimiento de los requerimientos técnicos y de producción previamente solicitados, indispensables para la realización del espectáculo.

Queremos aclarar expresamente que esta situación es completamente ajena a TINI, quien se encontraba lista para subir al escenario, así como a su equipo de producción, quienes no tienen responsabilidad alguna en las circunstancias que llevaron a esta cancelación.

A pesar de todos los esfuerzos realizados, no fue posible garantizar las condiciones técnicas y de seguridad necesarias dentro de los tiempos requeridos.

Lamentamos profundamente lo sucedido y pedimos sinceras disculpas a todos los fans por la decepción y los inconvenientes ocasionados.

La información correspondiente a las entradas y devoluciones será comunicada a través de los canales oficiales de venta.".

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