Mirtha Legrand reapareció tras su internación y compartió una tierna foto familiar por el Día de la Madre

A siete días de haber dejado el sanatorio, Mirtha Legrand volvió a aparecer públicamente a través de sus redes sociales. En el marco del Día de la Madre, la conductora publicó una imagen junto a sus seres queridos y recibió una gran cantidad de mensajes afectuosos de sus seguidores.

“¡Feliz día de la madre! ¡Muy feliz con mi familia!”, expresó la diva en su cuenta de Instagram, donde compartió la postal que rápidamente llamó la atención de sus fanáticos.

En la fotografía se puede ver a Mirtha acompañada por su hija, Marcela Tinayre; sus nietos Rocco Gastaldi, Nacho y Juana Viale; sus bisnietos Ámbar de Benedictis y Silvestre Valenzuela, además de Silvana, una de las personas de su círculo de confianza desde hace muchos años.

La publicación generó numerosas reacciones entre quienes siguen de cerca la vida de la conductora. Muchos usuarios celebraron volver a verla después de su reciente internación y le dejaron mensajes de cariño y buenos deseos.

“Se la ve hermosa”, “¡Muy linda la foto! Que Dios la bendiga”, “Qué bueno es verla recuperada”, “Te amamos”, “Una familia muy bella” y “Nuestra reina” fueron algunos de los comentarios que recibió el posteo.

De esta manera, Mirtha eligió celebrar el Día de la Madre rodeada de su familia y compartir ese momento especial con sus seguidores, que le manifestaron su afecto tras los días de preocupación por su salud.

Juana Viale habló de la salud de Mirtha Legrand



Juana Viale habló sobre la salud de su abuela, Mirtha Legrand, durante una nueva emisión de La noche de Mirtha y llevó tranquilidad a los espectadores. Todo comenzó cuando Marcelo Bonelli le preguntó cómo se encontraba la histórica conductora, quien atraviesa un período de recuperación.

Con cariño, Juana destacó la evolución favorable de la diva y puso el foco en uno de los rasgos que la caracterizan desde siempre: su fuerte personalidad. “Cada día mejor, cada día más ella, con su temperamento hermoso que tiene”, expresó.





Además, la conductora dejó en claro que Mirtha sigue pendiente de lo que ocurre a su alrededor y celebró su mejoría.

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