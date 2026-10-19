Julieta Prandi habló de la foto con un hombre en Brasil tras separarse de Emanuel Ortega

Un viaje para desconectarse terminó convirtiéndose en un nuevo capítulo de la repercusión mediática que rodea a Julieta Prandi. La modelo se encuentra en Brasil después de anunciar el fin de su relación con Emanuel Ortega, pero una fotografía de sus vacaciones despertó curiosidad y dio lugar a distintas interpretaciones en las redes sociales.

La postal comenzó a circular luego de que la cuenta de Instagram @elejercitodelam publicara una imagen en la que se ve a Prandi descansando sobre la arena, con una bikini negra y junto a un hombre. La escena llamó la atención porque se conoció pocos días después de que trascendiera la separación del cantante, con quien tenía planes de casamiento.

La posibilidad de un nuevo romance no tardó en instalarse entre los comentarios de los usuarios. Sin embargo, la propia conductora se encargó de aclarar la situación y explicar quién era su acompañante.

Para hacerlo, utilizó su cuenta de X, donde replicó una publicación relacionada con la fotografía y respondió con una frase breve: “Con mi mejor amigo. Gracias por preocuparse”.

De esta manera, Prandi desestimó las versiones que la relacionaban sentimentalmente con el hombre y dejó en claro que se trata de una persona de su círculo cercano. Por el momento, la modelo continúa con sus días de descanso en Brasil, mientras la ruptura con Ortega sigue generando repercusiones.





El duro descargo de Julieta Prandi tras el final de la relación



La exposición de su vida privada no se limitó a la fotografía. Desde que se conoció la separación, Prandi también manifestó su incomodidad por el modo en que el conflicto tomó estado público y por las versiones que comenzaron a circular alrededor del cantante.

La modelo había confirmado la ruptura el lunes mediante un comunicado en Instagram. Más tarde, conversó con la periodista Pilar Smith, quien reprodujo parte de ese intercambio en LAM.

En esa charla, Prandi hizo referencia al impacto que le provocó la situación y a los trascendidos sobre presuntas infidelidades de Ortega. En esas versiones aparecieron los nombres de la escritora Mariana Marx y la cantante Josefina Lynch.

“Me siento avergonzada por toda esta situación”, expresó. Además, al referirse al desgaste que experimentó durante la relación, agregó: “Toqué fondo, terminé de desilusionarme con este episodio”.

Qué dijo Emanuel Ortega cuando le preguntaron por la separación

Mientras las declaraciones de Prandi alimentaban el debate, Ortega también tuvo su primer contacto con la prensa desde que se conoció la ruptura. El martes pasado, un cronista lo encontró en la puerta de su casa y le consultó por el momento personal que atraviesa.

El cantante evitó entrar en detalles y pidió que se respetara su intimidad. “Es algo triste y quiero conservarlo en el ámbito de lo privado. Esto es muy antipático, pero no estoy de ánimo para hablar. Le pido disculpas, sepan entender”, manifestó en diálogo con SQP.

Ante una nueva consulta sobre su estado de ánimo, el músico reconoció que la situación le resulta difícil de sobrellevar. “Estoy como puedo, no estoy bien, pero ya va a pasar”, respondió.

Tampoco quiso adelantar qué podría suceder con la pareja en el futuro ni confirmar si existe la posibilidad de una reconciliación. Ortega agradeció el trabajo de los periodistas, aunque reiteró su intención de mantener el conflicto fuera de la exposición pública.

“Es algo privado entre dos personas”, concluyó.

Así, mientras ambos transitan la separación de distintas maneras, la fotografía tomada durante las vacaciones de Prandi sumó un nuevo elemento a una historia que continúa despertando interés, aunque la modelo ya aclaró que el hombre que la acompaña en Brasil es su mejor amigo.

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