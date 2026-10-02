Mauro Icardi tomó una contundente medida legal contra Nora Colosimo

La incorporación de la mamá de Wanda Nara, Nora Colosimo al panel de LAM sumó ahora una inesperada consecuencia judicial. Luego de que la nueva panelista del programa de Ángel de Brito hablara públicamente sobre algunas situaciones relacionadas con sus nietas, Mauro Icardi habría interpuesto una medida cautelar contra su exsuegra para evitar que continúe exponiendo aspectos de la intimidad de las menores.

La información fue revelada por Gustavo Méndez en La Posta del Espectáculo, donde explicó que la decisión del futbolista estaría directamente relacionada con las declaraciones que Colosimo realizó desde que comenzó su participación como panelista.

“Tiene que ver porque ahora ella es panelista en LAM y ha contado diversas cosas”, explicó el periodista al dar detalles de la medida.





Qué habría provocado la decisión de Mauro Icardi contra Nora Colosimo



Uno de los episodios que habría generado malestar en Icardi ocurrió cuando Nora habló sobre el estado de salud de sus nietas durante el tiempo que permanecieron con su padre. Según había relatado, las niñas estuvieron enfermas mientras se encontraban en la casa de los sueños y, en paralelo, el futbolista y la China Suárez se mostraban felices y realizando diferentes actividades en el lugar.

En ese momento, Colosimo no ocultó su enojo por la situación y manifestó sentirse molesta y decepcionada con su exyerno.

De acuerdo con la información difundida, Icardi habría considerado que esas declaraciones cruzaron un límite al revelar cuestiones privadas de sus hijas a las que Nora tiene acceso precisamente por su vínculo familiar y su rol como abuela.

Tras conocerse la medida, Colosimo se refirió al tema en LAM y defendió su posición. La panelista sostuvo que no había revelado cuestiones relacionadas con los conflictos judiciales, sino que se había limitado a hablar desde su experiencia personal y familiar con sus nietas.

Qué dijo la abogada de Mauro Icardi sobre Nora Colosimo



Lara Piro, abogada del futbolista, también conversó con Gustavo Méndez sobre la situación. Si bien destacó el desempeño de Nora en su nuevo rol televisivo, marcó qué cuestiones considera que deberían permanecer fuera de la exposición pública.

"Lo ideal sería que no hable de la intimidad de las nenas ni de lo que tuvo conocimiento siendo mamá, abuela y suegra".

De esta manera, la participación de Nora Colosimo como angelita, donde además de referirse a los temas de actualidad habló sobre el presente familiar y manifestó su preocupación por la situación de sus nietas y porque su padre está sin trabajo, terminó abriendo un nuevo frente con Mauro Icardi.

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