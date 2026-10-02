¿Reconciliados? Diego Leuco y Sofi Martínez fueron vistos juntos en un aeropuerto





Los rumores sobre una posible reconciliación entre Diego Leuco y Sofi Martínez volvieron a tomar fuerza después de un inesperado encuentro entre ambos que no pasó desapercibido. En las últimas horas, el periodista y la conductora fueron vistos juntos en un aeropuerto, en una escena que rápidamente despertó nuevas especulaciones sobre el vínculo que mantienen.

Según trascendió, ambos se despidieron antes de que Leuco emprendiera un viaje y, de acuerdo con la información difundida, hubo un beso en la boca.

El encuentro vuelve a poner el foco sobre una relación que, desde hace tiempo, está rodeada de versiones sobre una posible segunda oportunidad. Por ahora, ninguno de los dos confirmó públicamente una reconciliación, aunque sus recientes apariciones juntos alimentaron las sospechas.

De hecho, las señales comenzaron a generar comentarios con mayor fuerza después de la participación de ambos en La Peña de Morfi donde algunos gestos y declaraciones fueron interpretados como indicios de un acercamiento.

Cuál fue la fuerte confesión de Diego Leuco tras exponer su intimidad con Sofi Martínez

Diego Leuco reconoció que sintió pudor por la exposición que alcanzó su charla con Sofi Martínez después de que numerosos fragmentos del encuentro comenzaran a viralizarse en las redes sociales.

Tras la repercusión, el periodista se sinceró sobre cómo vivió todo lo que ocurrió después de mostrarse nuevamente junto a su expareja frente a las cámaras. “Lo que me pasa con esto es que me da como pudorcito por tantos clips que hay”, expresó.

De hecho, Leuco prefirió no seguir de cerca todo lo que se publicó sobre ellos para evitar dimensionar hasta qué punto había abierto las puertas de su intimidad.

“No quiero ver mucho de las repercusiones porque ahí es donde me empieza a dar vergüenza y empezás a tomar dimensión de que expusiste un montón”.

De todas maneras, aclaró que lo poco que llegó a ver estuvo acompañado por comentarios positivos: “Lo poquito que vi, porque obviamente te va llegando, es muy buena onda y muy linda la repercusión”, aseguró.

Las declaraciones llegaron después del comentado reencuentro entre Diego Leuco y Sofi Martínez en La Peña de Morfi (Telefe). La periodista deportiva había sido invitada para acompañar la cobertura vinculada a Carina Zampini, una de las figuras de la temporada, pero terminó protagonizando un particular momento junto a quien fue su pareja.

Con Sebastián Wainraich como encargado de guiar la conversación, ambos se entrevistaron mutuamente y se animaron a recordar situaciones de los años que compartieron, hablar sobre su separación y revelar detalles hasta entonces poco conocidos de su historia.

La buena sintonía que mostraron durante la charla tampoco pasó inadvertida. La naturalidad y complicidad entre los periodistas despertó comentarios entre los seguidores y volvió a alimentar las versiones sobre una posible reconciliación.

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