Yanina Latorre reveló lo que le dijo la denunciante de Joaquín Levinton

Yanina Latorre sorprendió al revelar que Paula, la mujer que denunció a Joaquín Levinton por presunto abuso sexual, se comunicó directamente con ella y mantuvieron una conversación que, en principio, debía permanecer en privado.

Al aire de Sálvese quien pueda (América), la conductora reconstruyó cómo comenzó aquel intercambio y explicó que el contacto se produjo mientras se encontraba cenando. “Me escribió a las 23.30. Yo estaba en una comida, a esa hora ya no quiero hablar, le dije que estaba en una comida, me fui hablando con ella, me pidió que no lo cuente, a la mañana, todo eso mismo que me contó, cuando estaban al aire con Georgina, le escribe a Pía y contó todo eso que me contó a mí”, comenzó contando.

Qué le dijo la denunciante de Joaquín Levinton a Yanina Latorre



Fue entonces cuando Yanina reveló parte del contenido de aquella charla. Según relató, Paula le habló de cuestiones relacionadas con la vida íntima del líder de Turf, aunque la conductora remarcó que nada de eso constituía un delito. “A mí me dijo que a él le gustaban los traperos, me dijo que era homosexual, que se acostaba con hombres y mujeres. Pero todo eso no es un delito”, señaló.

Después de contar lo que Paula le había transmitido en privado, Latorre expuso la impresión personal que le dejó aquella conversación y fue contundente: “A mí me suena más a un despecho”. La frase abrió la discusión entre los integrantes del programa y Martín Salwe sumó su opinión. El periodista hizo referencia a los móviles que realizó a lo largo de su carrera con denunciantes de violencia de género y marcó una diferencia con lo que escuchó en este caso.





“Yo compartí muchos móviles en vivo con denunciantes de violencia de género y a mí lo que me impacta, que no escucho en la voz de esta mujer, es: 'Denuncio para que no vuelva a ocurrir a otra mujer, denuncio porque no quiero que se repita'”, sostuvo.

Las declaraciones se produjeron mientras continúa la repercusión pública por la denuncia por presunto abuso sexual contra Joaquín Levinton, caso sobre el que distintas figuras se pronunciaron en las últimas horas.

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