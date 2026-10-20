Murió el actor argentino Antonio Grimau

Murió Antonio Grimau a los 82 años luego de estar varios días internado en el Hospital María Ferrer, especializado en problemas respiratorios. La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores, a través de un comunicado oficial.

El artista padecía Epid (enfermedad pulmonar intersticial difusa), una afección que puede provocar dificultades respiratorias. Sin embargo, hasta el momento no se confirmó la causa exacta de su muerte

“Con pesar, despedimos al actor Antonio Grimau. A través de su trabajo en los escenarios y las pantallas, construyó una sólida trayectoria que forma parte de la historia del espectáculo argentino. Abrazamos con afecto a sus familiares, amistades y colegas en este momento de tristeza”, escribió la asociación de actores.

Trayectoria

A lo largo de su carrera, Grimau conquistó al público como galán de telenovelas, pero también demostró su versatilidad en personajes dramáticos y en obras teatrales de renombre

Nació el 10 de marzo de 1944 con el nombre de Antonio Rebolini y logró popularidad de la mano de la televisión, ya que se convirtió en uno de los grandes galanes argentinos.

Entre sus trabajos más destacados aparecen Trampa para un soñador, Dos a quererse y Soy gitano. En cine debutó en 1974 con La Mary, película protagonizada por Susana Giménez y Carlos Monzón. También estuvo en otras producciones como Caballos salvajes y Angélica.