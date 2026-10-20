El conmovedor gesto del hijo de Ernestina Pais en el primer Día de la Madre sin ella

El Día de la Madre tuvo un significado especial para Benicio Guyot, que atravesó la fecha por primera vez sin su mamá, Ernestina Pais. En medio de la ausencia, el joven eligió las redes sociales para rendirle homenaje y compartir algunos recuerdos familiares que conmovieron a sus seguidores.

El hijo de la periodista publicó en su cuenta de Instagram una serie de fotografías antiguas en blanco y negro. Las imágenes, cargadas de valor sentimental, permitieron recordar distintos momentos de la vida familiar y el vínculo que los unía.

En una de las postales aparece Ernestina, mientras que en otra se ve a la conductora junto a Benicio y al padre del joven, Alejandro Carlos Guyot Maschwitz. Para acompañar las fotografías, el joven optó por un gesto sencillo, pero significativo: colocó un corazón rojo y no agregó palabras en la descripción.

El recuerdo de Ernestina Pais



Más tarde, Benicio compartió otra imagen en la que aparece a solas con su mamá. De esta manera, volvió a dedicarle un espacio en sus redes sociales en una jornada atravesada por la nostalgia y el recuerdo.

La decisión de publicar fotografías de distintas épocas permitió que el homenaje se centrara en los momentos compartidos y en el cariño que permanece más allá de la ausencia física.





La fecha también tuvo una carga emocional particular por tratarse del primer Día de la Madre desde la muerte de la conductora. Para Benicio, el recuerdo de Ernestina estuvo presente a través de esas imágenes íntimas, que eligió mostrar sin necesidad de acompañarlas con un extenso mensaje.

Con apenas un corazón rojo y fotografías familiares, el joven encontró una manera personal de mantener viva la memoria de su mamá en una fecha significativa.

El gesto de Benicio también generó emoción entre quienes seguían la trayectoria de Ernestina y conocían el fuerte vínculo que los unía.

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