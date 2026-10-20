Emanuel Ortega habló de su separación de Julieta Prandi y lanzó una frase contundente

La separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi, a tan solo 27 días de su casamiento, continúa generando repercusiones. En medio de las versiones y el revuelo mediático que despertó la ruptura, el cantante decidió referirse públicamente al tema y dejó al descubierto su tristeza por el momento que atraviesa.

Durante una entrevista con SQP (América TV), el hijo de Palito Ortega y Evangelina Salazar habló sobre cómo vive la exposición que tomó su vida privada tras conocerse el final de la relación. Lejos de mostrarse cómodo con la situación, expresó su incomodidad por tener que enfrentar públicamente un episodio personal.

“Cuando uno no elige estar en el ojo público ante determinadas situaciones de la vida, es feo que te lleven ahí. Verte en un barro que no elegiste”, manifestó el músico, al explicar cómo le afecta la repercusión que adquirió la separación.

Qué dijo Emanuel Ortega sobre su familia



Además de referirse a su propia experiencia, Emanuel fue consultado por las declaraciones que realizaron algunos integrantes de su entorno familiar en los últimos días. Frente a las versiones que circularon, buscó aclarar que no existió una decisión conjunta para salir a hablar sobre el conflicto.

“Nadie salió a hablar. Tengo una familia grande, somos muchos, y cada uno tiene su vida. En sus tareas diarias, creo que agarraron a un par y le preguntaron”, sostuvo Ortega, en referencia a las consultas periodísticas que recibieron algunos miembros de su familia.





De esta manera, el cantante dejó en claro que las intervenciones de sus seres queridos respondieron a preguntas puntuales y no a una postura organizada del clan familiar frente a la ruptura.

Sus declaraciones se producen en un contexto de fuerte atención mediática, luego de que el final de la relación sorprendiera por la cercanía con la fecha de la boda. La pareja había celebrado su casamiento apenas 27 días antes de que trascendiera la separación.

Mientras las repercusiones continúan, Emanuel eligió poner el foco en el impacto que tiene la exposición pública cuando se atraviesa una situación personal delicada. Sus palabras reflejaron el malestar que le genera quedar en el centro de la escena por un conflicto que, según remarcó, no eligió hacer público.

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