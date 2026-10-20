Murió Sahara Ray, la exnovia de Justin Bieber

A los 34 años murió Sahara Ray, la modelo australiana que fue novia de Justin Bieber, meses después de convertirse en madre y tras haber contado en 2024 que padecía el síndrome de Guillain-Barré.

"Murió anoche, rodeada de sus familiares en el hospital. Era muy querida", señalaron sus allegados al portal estadounidense TMZ. Hasta el momento, no se informó la causa de su fallecimiento ni se confirmó que estuviera relacionada con la enfermedad que padecía.

Quién era Sahara Ray, la exnovia de Justin Bieber



Sahara Joy Ray era hija del surfista profesional australiano Tony Ray y de Gretchen Bach. Durante su infancia vivió entre Australia, California y Hawái, y luego desarrolló una carrera vinculada con el modelaje, las redes sociales y el diseño de indumentaria.

En 2014 comenzó a ganar notoriedad como modelo e influencer y lanzó su propia marca de trajes de baño, Sahara Ray Swim, con la que amplió su presencia en la industria de la moda. Dos años después, su nombre alcanzó repercusión internacional cuando fue fotografiada junto a Justin Bieber durante unas vacaciones en Hawái. Las imágenes de ambos en la playa despertaron rumores de romance y la relación tuvo amplia repercusión mediática, aunque el cantante no confirmó públicamente el vínculo.





El síndrome de Guillain-Barré que padecía



En 2024, Ray hizo pública su situación de salud después de sufrir un accidente de tránsito provocado por un conductor alcoholizado. A raíz del episodio, desarrolló el síndrome de Guillain-Barré, un trastorno neurológico poco frecuente en el que el sistema inmunitario ataca por error los nervios periféricos.

La enfermedad le provocó una parálisis parcial que afectó su movilidad y la obligó a utilizar una silla de ruedas y un andador durante su recuperación. A través de las redes sociales, compartió parte de su tratamiento y las dificultades que atravesó para recuperar la capacidad de caminar.

El síndrome puede provocar debilidad muscular, alteraciones de la sensibilidad y, en los casos más graves, afectar los músculos respiratorios. Sin embargo, hasta el momento no se confirmó que esta afección estuviera relacionada con la muerte de la modelo.

Fue madre en enero de este año



Uno de los últimos capítulos de su vida estuvo marcado por el nacimiento de su hija, Snow, en enero de 2026. Ray había compartido con sus seguidores distintos momentos del embarazo y el 25 de enero publicó que esa misma noche le inducirían el parto.

Meses después, el 26 de abril, difundió un video junto a la beba en brazos, musicalizado con la canción "Everything Hallelujah", de Justin Bieber.





Su última publicación en Instagram fue el 19 de julio, cuando compartió varias fotografías de su hija acompañadas por un mensaje afectuoso: "Todo mi corazón. Bebé Snow".

Tras conocerse la noticia de su muerte, esa publicación se convirtió en un espacio de despedida para sus seguidores, que dejaron mensajes de condolencias y recuerdos de la modelo.

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