La China Suárez y Mauro Icardi viajaron a México y un testigo reveló un momento de tensión

La China Suárez y Mauro Icardi continúan disfrutando de unos días juntos fuera de Argentina. Después de mostrarse en Miami, Estados Unidos, la pareja tomó un vuelo hacia un destino que mantuvo en secreto y finalmente llegó a México, donde se instaló en un exclusivo complejo de Playa del Carmen.

El viaje no habría sido solamente una escapada romántica, ya que ambos estuvieron acompañados por los hijos de la actriz y la madre de ella. La información se conoció en Intrusos (América TV), donde Rodrigo Lussich compartió detalles sobre la presencia de la familia en el lugar y reprodujo testimonios de personas que coincidieron con ellos durante esos días.

El testimonio que llamó la atención



Durante el programa, Lussich explicó desde cuándo estarían alojados en el complejo y señaló: “Desde el fin de semana que está la China Suárez con sus hijos con Icardi y la madre de la China”. A continuación, el conductor sumó lo que le habían contado personas que se encontraban allí: “está la China con sus hijos y la madre en este lugar".

Sin embargo, uno de los detalles que más repercusión generó estuvo relacionado con la actitud que habrían tenido la actriz y el futbolista en una situación cotidiana. Según el relato de un testigo, la China habría estado retando a los chicos mientras Icardi caminaba por delante, visiblemente fastidiado.

“Ella venía muy enojada retando a los pibes y Mauro caminando fastidiado adelante. Medio mala onda él'", relató Lussich al compartir la versión que recibió. La descripción dio lugar a distintas interpretaciones en el estudio, ya que la escena habría transmitido un clima de incomodidad durante la estadía familiar.





Quien también reaccionó ante el relato fue Paula Varela, que intervino con un comentario sobre lo que podría haber sucedido entre los integrantes de la familia. “Alguna cagada se mandaron”, expresó la panelista, en referencia a la situación que había descrito su compañero.

Las reuniones que tendría Mauro Icardi en México



Más allá de los comentarios sobre el episodio, Natalie Weber aportó información sobre otro posible motivo detrás de la elección del destino. Según explicó la panelista, el viaje también estaría vinculado con compromisos laborales de Icardi, quien buscaría definir los próximos pasos de su carrera futbolística tras quedar libre del Galatasaray de Turquía a fines de junio.

“Fueron a México porque ya había dos reuniones pactadas y mezclaron un poco de diversión. Es un lugar muy lindo para vivir para la familia”, sostuvo Weber. De acuerdo con su versión, el delantero tendría encuentros previstos en el país y habría aprovechado la oportunidad para combinar esas conversaciones con unos días de descanso junto a sus seres queridos.

De esta manera, la estadía en Playa del Carmen reuniría motivos personales y profesionales para la pareja. Mientras disfrutan del viaje en compañía de la familia de la actriz, el futuro deportivo de Icardi aparece como uno de los temas que podrían definir sus próximos movimientos. Por el momento, la supuesta escena de tensión trascendió a partir del testimonio difundido en el ciclo televisivo.

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