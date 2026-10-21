Luck Ra prepara una bachata con Khea y una frase de la letra despertó rumores sobre La Joaqui

Luck Ra estaría preparando un nuevo lanzamiento musical junto a Khea y un adelanto de la canción ya comenzó a generar repercusiones. La información se conoció en Sálvese quien pueda (América TV), donde Martín Salwe compartió detalles del proyecto y destacó una frase que despertó curiosidad por su contenido. Según contó el panelista, se trataría de una bachata cuyo título es El que se la queda pierde, una expresión que llamó la atención por su tono de desamor y reproche.

La noticia no tardó en vincularse con la vida sentimental del artista, que recientemente se separó de La Joaqui después de casi dos años de relación. Durante ese tiempo, ambos se consolidaron como una de las parejas más populares de la escena musical argentina. Sin embargo, hasta el momento no hubo una confirmación de que la canción esté dedicada a la cantante, por lo que las versiones surgieron a partir del título y las palabras que trascendieron en televisión.

La frase de la canción que generó especulaciones



Durante el programa conducido por Yanina Latorre, Salwe presentó la información y lanzó: “Luck Ra acaba de anunciar nuevo tema por Khea, es una bachata. Atención con el título, es contra La Joaqui: El que se la queda pierde”. Luego, el panelista leyó un fragmento de la letra que habría llamado la atención por el tono crítico hacia una persona, lo que alimentó las interpretaciones sobre una posible referencia a su expareja.

“Y parte de la letra dice lo siguiente: 'No voy a rebajarme por alguien que ni siquiera está a mi talla, menos por una egoísta, hipócrita y con su cara me lastimó. El que se la queda pierde'”, leyó Salwe al aire. Las palabras provocaron comentarios por su contenido y por el contexto sentimental del cantante, aunque por ahora no hay confirmación de que el tema esté inspirado en su historia con La Joaqui.

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