Virginia Lago se conmocionó al conocer la muerte de Antonio Grimau

Con una extensa carrera en televisión y teatro, Antonio Grimau supo conquistar al público con sus papeles de galán en distintas telenovelas. Con el paso del tiempo, también logró afianzarse en el terreno dramático y demostrar su versatilidad sobre el escenario. En esa búsqueda artística, se destacó su participación en Los invertidos, bajo la dirección de Alberto Ure, una obra que le permitió explorar otros registros interpretativos.

La noticia de su partida generó numerosas muestras de afecto y despedidas en el mundo del espectáculo. Una de las reacciones más emotivas fue la de Virginia Lago, quien se enteró de lo sucedido mientras conversaba con Analía Franchín en el ciclo que conduce Georgina Barbarossa por Telefe.

Visiblemente afectada, la actriz manifestó su sorpresa ante la información que acababa de recibir: "Recién me entero, no sabía nada yo... ¡Por favor! Dios mío, Dios mío", expresó en medio de la charla.

Durante el intercambio, Lago también recordó que había tenido contacto con Grimau hacía poco tiempo. "Hace poquito lo fui a ver al teatro y después nos encontramos en la calle", contó. Además, señaló que estaba al tanto de las dificultades de salud que atravesaba el actor y reconoció que "estaba peleándolo".

La actriz también destacó el vínculo profesional que los unió a lo largo de los años y la admiración que sentía por su colega. "Antonio era una gran persona, gran actor. Hemos hecho muchas cosas con él y una gira muy grande", recordó al mencionar las experiencias compartidas.

Al reconstruir aquel último encuentro, Lago aportó otro detalle sobre el estado en el que había visto a Grimau. Según relató, en esa oportunidad, el actor "estaba con el aparatito para respirar".





Los problemas de salud que había atravesado Antonio Grimau



El actor ya había enfrentado una situación delicada en 2021, cuando contrajo coronavirus y desarrolló una neumonía bilateral. A raíz de ese cuadro, debió permanecer internado durante casi dos meses.

Su trayectoria dejó una huella en la televisión y el teatro argentino, con personajes que acompañaron distintas generaciones de espectadores. Tras conocerse su fallecimiento, las palabras de Virginia Lago reflejaron tanto el impacto de la noticia como el cariño y el respeto que mantenía por quien fue su compañero de profesión.

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