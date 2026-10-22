Fabián Gianola fue operado con éxito tras el accidente que sufrió y recibirá el alta médica

Fabián Gianola se recupera tras la operación a la que debió someterse luego del accidente que sufrió este lunes en las inmediaciones del shopping DOT Baires. Pasadas las 19, su pareja, Florencia Elizabeth, compartió una historia en Instagram en la que informó que la intervención quirúrgica salió bien y que el actor recibiría el alta médica durante la noche. Más tarde, después de las 22, el propio Gianola reposteó la publicación en su cuenta de la red social para llevar tranquilidad a sus seguidores.

“‍La operación de Fabian salió bien. A la noche le dan el alta y a casa a recuperarse. Gracias de corazón a todo el equipo médico del Doctor Fernando Kairuz y a todos los que estuvieron pendientes y nos hicieron llegar su cariño”, escribió la bailarina

El mensaje llevó tranquilidad sobre el estado de salud del actor, quien debió ser intervenido luego de sufrir una fractura expuesta de radio como consecuencia del impacto y del cual está "vivo de milagro", como lo manifestó a este mismo medio minutouno.com.

El accidente ocurrió este lunes, cerca de las 15, cuando Gianola atravesaba la senda peatonal en las inmediaciones del shopping DOT Baires. A raíz del hecho, sufrió la lesión en uno de sus brazos y debió recibir atención médica.

Según lo comunicado por su pareja, Gianola ya estaría haciendo reposo y preparandose para su recuperación en su hogar.





El momento del choque a Gianola quedó registrado por una cámara de seguridad



Las imágenes muestran a Gianola mientras cruza la calle y el instante en que el vehículo lo golpea. Tras la colisión, el actor cae sobre la calzada y el conductor detiene la marcha para acercarse y ayudarlo.

El hecho ocurrió el 19 de octubre a las 15:40, según consta en el parte policial. El documento ubica el accidente en la esquina de Melián y Deheza e indica que el actor fue embestido mientras atravesaba la senda peatonal. Como consecuencia, sufrió una lesión en la mano derecha.

Al describir las consecuencias de la caída, Gianola destacó que no se golpeó la cabeza, algo que podría haber agravado su estado. “Por suerte no golpeé la cabeza contra el cordón porque estaba muy cerca. Golpeé contra el pavimento”, explicó.

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