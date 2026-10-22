Catherine Zeta-Jones sorprendió con un consejo para Messi

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina también generó repercusiones entre las celebridades internacionales que siguen de cerca su carrera. Una de ellas fue Catherine Zeta-Jones, quien aprovechó una conferencia de prensa durante la New York Comic-Con para expresar su admiración por el futbolista y compartir una particular sugerencia sobre su futuro.

La actriz galesa de 57 años participó del evento para presentar Kill Jackie, su nueva serie de suspenso y venganza para AMC+. Sin embargo, una consulta del periodista y creador de contenido Federico Carestia llevó la conversación hacia el capitán argentino. “Soy una gran fanática de Messi”, afirmó la ganadora del Oscar, que sigue la trayectoria del rosarino desde su etapa en el Paris Saint-Germain (PSG) y continúa pendiente de sus actuaciones en el Inter Miami.

Al referirse al retiro del delantero de la Selección, Zeta-Jones dejó en claro que preferiría verlo continuar con la camiseta argentina, aunque eso implique modificar su actividad en Estados Unidos. “Sí, lo vi. Por supuesto, sé que se está retirando de la selección nacional. Pero todavía sigue jugando en Miami, ¿no? Prefiero que se quede en la selección nacional y que le dé un descanso a Miami. Pero esa soy yo”, expresó entre risas.

La actriz también repasó cómo fue acompañando los distintos pasos del futbolista: “Sabés que lo seguí cuando se fue a Paris Saint-Germain. Me volví hincha del Paris Saint-Germain y ahora soy hincha del de Miami”.

Su pasión por Messi y la rivalidad entre Argentina e Inglaterra



Aunque su admiración por el campeón del mundo es evidente, Zeta-Jones reconoció que existe una situación en la que sus preferencias futbolísticas entran en conflicto: un enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra.

“Tengo que decir que, sin embargo, si Inglaterra jugara contra Argentina, tendría que... por mucho que ame a Messi... Eso fue difícil para mí, porque mi amor por Messi tuvo que ser persuadido para que terminara hinchando por Inglaterra”, confesó.

La declaración reflejó la particular relación de la actriz con el fútbol y su intento de equilibrar el cariño por el rosarino con su inclinación por el seleccionado inglés.





El recuerdo de la consagración argentina en Qatar 2022



La admiración de la protagonista de The Mask of Zorro y Chicago por Messi no comenzó recientemente. Después de la consagración de Argentina en el Mundial de Qatar 2022, tras la final contra Francia, la actriz celebró el triunfo en las redes sociales con un mensaje cargado de entusiasmo.

“¡El mejor partido que he visto en mi vida! Mira, yo apoyo al Paris Saint-Germain. ¿Por qué? uno se pregunta. Amo a los franceses. Pero tienen que entender; yo amo a MESSI. ¿Y lo mejor?... Mi marido (Michael Douglas) está bien con eso. ¡Así que no llores por mí ni por nadie más, Argentina! ¡¡OLE!!!”, escribió.

La mención a su esposo, con quien está casada desde el año 2000, le dio un tono humorístico a una publicación que dejó en evidencia su fanatismo por el capitán argentino. Tiempo después, Zeta-Jones volvió a dedicarle un mensaje al futbolista con una frase breve, pero contundente: “Y Dios creó a Messi”.

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