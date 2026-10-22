Wanda Nara respondió a las críticas por su actuación en el cine

Wanda Nara se prepara para dar un nuevo paso en su carrera con el estreno de “¿Querés ser mi hijo?”, su primera película, que llegará a los cines este jueves 22 de octubre. Durante la presentación del filme, la conductora habló sobre las repercusiones de su actuación y respondió a quienes cuestionaron su desempeño.

La mediática reconoció que sabía que su incursión en la pantalla grande iba a generar opiniones divididas, especialmente por su falta de experiencia en el terreno cinematográfico. Aun así, se mostró conforme con haberse animado a asumir un desafío diferente.

“Me gusta hacer cosas que me saquen de mi lugar de confort. Me atrae mucho eso que me exige un poco más. Por ser yo, hay situaciones que son obsecuentes de mi equipo, pero a mí me gusta buscar lo más difícil”, explicó ante los periodistas. También contó que el trabajo requirió una preparación que fue más allá de aprender sus diálogos, ya que debió trabajar aspectos relacionados con su voz y su cuerpo para construir el personaje.

Wanda Nara enfrentó las críticas por su debut como actriz



Consultada por las críticas que recibió, la conductora no evitó el tema y reconoció que está acostumbrada a la exposición pública y a los comentarios negativos sobre sus proyectos. “Me gusta y lo acepto”, afirmó al referirse a las opiniones de la prensa. Además, explicó que busca conocer las impresiones de quienes efectivamente vieron la película para evaluar su trabajo desde una perspectiva que considera más objetiva.

“Yo pregunto qué periodistas vinieron a ver la película y busco el comentario de ese lado”, sostuvo. La conductora también admitió que las devoluciones de los periodistas pueden resultar especialmente exigentes, aunque considera que son una herramienta para mejorar. “La voz de ustedes es la más objetiva, la más dura, pero la que más me ayuda a crecer”, expresó durante la presentación.

¿Qué cosas le duelen a Wanda Nara de las críticas?



Aunque aseguró que acepta las opiniones negativas sobre su desempeño artístico, Nara diferenció las observaciones sobre su trabajo de aquellos comentarios que considera injustos o que involucran a su familia. En ese sentido, fue contundente al explicar cuáles son los aspectos que más la afectan: “Me duelen las mentiras y cuando se meten con mis hijos, que es mi punto débil”.

La actriz también manifestó que espera que sus padres, su hermana y sus hijos puedan emocionarse al verla en la pantalla grande, en una experiencia que representa un nuevo desafío en su trayectoria. El estreno de “¿Querés ser mi hijo?” marca así su llegada al cine, en medio de la expectativa por conocer la recepción del público y las repercusiones que tendrá su interpretación.

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