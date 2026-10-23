Coty Romero blanqueó su romance y reveló quién es el hombre que conquistó su corazón

Después de varias semanas de mantener su vida sentimental lejos de las cámaras, Coty Romero hizo oficial su relación con Luciano Picasso. La exparticipante de Gran Hermano compartió una foto junto a su pareja en Instagram y puso fin a las especulaciones que habían surgido entre sus seguidores.

La publicación elegida para anunciar el romance fue una imagen de ambos abrazados frente al espejo de un ascensor. Aunque la influencer había dado algunas señales sobre su situación amorosa, esta vez decidió mostrar abiertamente a la persona que la acompaña en esta nueva etapa.

Las primeras sospechas sobre el vínculo habían aparecido durante el Mundial 2026. En aquella oportunidad, la correntina viajó para alentar a la Selección argentina y se la vio junto a Luciano, una situación que despertó la curiosidad de sus fanáticos.

Más adelante, un video publicado en TikTok sumó nuevos indicios. En las imágenes, Picasso se acercaba a Romero para darle un beso en los labios, lo que alimentó los comentarios sobre un posible noviazgo. Sin embargo, fue la reciente postal compartida en Instagram la que terminó de confirmar la relación.

Quién es Luciano Picasso, el novio de Coty Romero



A diferencia de Coty Romero, que construyó una carrera con una fuerte presencia en los medios y las redes sociales, Luciano Picasso mantiene un perfil reservado. Su cuenta de Instagram es privada y reúne alrededor de mil seguidores, por lo que suele preservar su intimidad y sus actividades cotidianas.

En cuanto a su trabajo, el joven se desempeña en el rubro comercial, con especialización en la venta de autopartes. Además, en los últimos tiempos comenzó a desarrollar un proyecto propio vinculado al marketing digital.

La iniciativa busca conectar a marcas comerciales con creadores de contenido de distintos países de América Latina, a través de una plataforma que funciona como punto de encuentro entre ambos sectores.

Así, mientras Coty Romero comparte públicamente este nuevo capítulo de su vida amorosa, Luciano Picasso comienza a despertar interés entre quienes siguen de cerca la vida de la influencer y quieren conocer más sobre el hombre que conquistó su corazón.

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