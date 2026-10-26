El último mensaje del streamer El Komanche que se viralizó tras conocerse su muerte

La muerte de Carlos Mauricio Gómez, conocido como El Komanche, provocó una ola de mensajes de despedida y llevó a sus seguidores a revisar sus últimas publicaciones en las redes sociales. Entre ellas se destacó un mensaje que el streamer salvadoreño había compartido el 19 de octubre.

La frase comenzó a viralizarse después de que se conociera que el creador de contenido, de 30 años, había sido encontrado sin vida en una vivienda de Monterrey, México. “Los días simplemente no mejoran”, escribió en X. Según los reportes publicados por Infobae, la publicación pasó a acumular millones de visualizaciones en pocas horas.

Aunque muchos usuarios interpretaron esas palabras como una posible señal de que atravesaba un momento complicado, el mensaje por sí solo no permite conocer su situación personal ni establecer una relación con su muerte.

¿Cómo fueron las últimas publicaciones de El Komanche?



La actividad del creador de contenido en los días previos a su fallecimiento también despertó interés entre sus seguidores. El 16 de octubre había publicado en X el mensaje “HOLA BUENAS”, acompañado de un enlace a su canal de Kick para invitar a su comunidad a seguir sus transmisiones. Ese mismo día compartió otro comentario en tono distendido: “No me jodas llegaron los autos voladores”.





Tres días después publicó la frase que terminó convirtiéndose en uno de los contenidos más comentados tras conocerse la noticia. En Kick, su última transmisión estuvo dedicada al videojuego Elden Ring y llevaba el título “Terminando Elden Ring DLC por fin puedo descansar”. En sus emisiones anteriores también había jugado a títulos como Demon’s Souls y Super Mario 3D World.

El repaso de estas publicaciones alimentó las especulaciones en las redes sociales. Sin embargo, no se confirmó que esos mensajes estuvieran relacionados con las circunstancias de su fallecimiento.





El retiro de Twitch y las polémicas que marcaron sus últimos años



La trayectoria de El Komanche también estuvo atravesada por diferentes controversias dentro de la comunidad del streaming. En septiembre de 2026, el creador de contenido recibió acusaciones de presunto acoso por parte de algunas influencers. El tema se extendió a otras plataformas y generó respuestas públicas, entre ellas las del streamer colombiano Westcol.

Meses antes, en enero de 2026, había anunciado que dejaría Twitch y que continuaría sus transmisiones en YouTube, Kick y TikTok. “Me retiro de Twitch brous, hay gente que no me quiere en la plataforma”, escribió entonces en X. También había planteado la posibilidad de regresar si se producían cambios en el equipo de Twitch Hispano.

En noviembre de 2025, además, había recibido una suspensión de siete días de Twitch tras otra controversia relacionada con comentarios que fueron cuestionados por considerarse racistas. Estos episodios volvieron a aparecer en las conversaciones de sus seguidores después de conocerse la noticia de su muerte.

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