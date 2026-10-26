Nahuel Pennisi contó que le cantará al papa León XIV en el país

La visita del papa León XIV a la Argentina empieza a generar novedades sobre las actividades que formarán parte de su agenda. Mientras continúan los preparativos para recibir al sumo pontífice, Nahuel Pennisi confirmó que participará de uno de los encuentros previstos para noviembre y que tendrá la oportunidad de cantarle durante una jornada que tendrá como protagonistas a los jóvenes.

El anuncio llegó a través de las redes sociales del artista, quien decidió compartir con sus seguidores la noticia que esperaba poder comunicar. El músico formará parte del encuentro programado para el 10 de noviembre en el Monumento de los Españoles, un evento que se desarrollará durante la estadía del papa en el país.

“Ahora sí puedo contar esta noticia que me tenía tan emocionado y tan ilusionado”, escribió Pennisi al comenzar su publicación. A continuación, dio detalles de la convocatoria y confirmó el lugar que tendrá en la actividad: “Se acaba de confirmar que voy a cantarle al papa este 10 de noviembre en el Monumento de los Españoles, en el encuentro de jóvenes que se va a hacer ese día”.

La noticia representa un momento significativo para el cantante, que destacó el vínculo entre sus creencias personales y su carrera artística. La posibilidad de presentarse ante León XIV se convirtió en una oportunidad especial para expresar su fe a través de la música, en el marco de una visita que despierta interés entre los fieles.

“Va a ser una experiencia inolvidable, emocionante porque ustedes saben lo que significa para mí que llegue el papa a nuestro país con toda la fe que tengo desde siempre”, manifestó el artista, al explicar los sentimientos que le genera la confirmación de su participación.

En el mismo mensaje, Pennisi también hizo referencia a lo que espera compartir con quienes se acerquen al encuentro. “Será una ocasión muy linda para agradecer a través de la música todo lo que me pasa y compartir con ustedes”, expresó, al poner el foco en el valor personal que tendrá esta presentación.

De esta manera, el músico se suma a los artistas que tendrán participación en las actividades vinculadas con la llegada del papa León XIV a la Argentina. Su presencia en el encuentro juvenil del 10 de noviembre marcará una nueva experiencia en su recorrido profesional, atravesada por la espiritualidad y el deseo de compartir su música con el público.

El anuncio se produjo, además, en medio de la preocupación que generó la operación del sumo pontífice. Pese a ese contexto, el cantante centró su mensaje en la emoción que le provoca la visita y en la posibilidad de formar parte de una jornada que reunirá a jóvenes y fieles en el Monumento de los Españoles.

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