El nuevo novio de Lourdes Sánchez contó qué lo hizo enojar tras blanquear el romance con la bailarina

La llegada de Lourdes Sánchez a Buenos Aires junto a Francisco Liotta Hernández sorprendió a todos, ya que apenas pasaron tres semanas desde que la bailarina confirmó su separación de Chato Prada.

Lejos de esquivar las cámaras, el joven empresario rompió el silencio y se refirió a la polémica que se generó tras el blanqueo del romance.

En diálogo con Puro Show (eltrece), Liotta Hernández reconoció: “Hay cosas que molestaron, por supuesto”.

El empresario fue claro al explicar qué fue lo que más le afectó: “La información íntima. Entiendo también y no me voy a enojar, pero cuando hablaron de mi familia no me gustó”.

Cómo empezó la relación entre Lourdes y Francisco

Sobre el inicio del vínculo, Francisco contó que todo se dio de manera natural y que apenas se conocían a través de la familia. “Hace tres meses empezamos a hablar”, relató.

Si bien descartó por ahora la idea de compromiso o formar una familia, admitió: “Por supuesto que me gustaría ser papá”.

Por su parte, Lourdes Sánchez fue contundente al referirse a cómo vivió su novio la repercusión mediática: “Lo tomó muy mal”. La bailarina remarcó: “Se dicen muchas cosas, no está bueno ventilar tanta intimidad de alguien que no es de los medios”.

TN