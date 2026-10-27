La Joaqui mostró su felicidad junto a Tiago PZK y despertó rumores

La Joaqui atraviesa un gran momento personal junto a Tiago PZK y quiso compartir parte de esa felicidad con sus seguidores. Tras celebrar su cumpleaños número 32, la artista publicó una historia en Instagram que no tardó en generar repercusiones por el mensaje que acompañó la imagen.

“Pasé el cumpleaños más feliz que nunca”, escribió la cantante, junto a un corazón blanco y un emoji de emoción. En la foto se la veía abrazada a su pareja, en medio de una decoración con globos blancos y negros y un globo de El extraño mundo de Jack, en sintonía con la estética de Halloween.

La frase de La Joaqui que despertó especulaciones sobre Luck Ra



La publicación dejó ver parte de la intimidad del festejo y mostró a la cantante sonriente, muy cerca de Tiago. El gesto del músico de organizarle la celebración y las palabras que ella eligió para describir su cumpleaños fueron algunos de los detalles que más llamaron la atención de sus seguidores.

Sin embargo, la frase también abrió otra interpretación en las redes sociales. En medio de las repercusiones que todavía rodean su pasado sentimental con Luck Ra, algunos usuarios especularon con que el mensaje podría tener una segunda lectura y estar dirigido indirectamente a su expareja.

Por el momento, La Joaqui no aclaró si sus palabras tenían alguna intención más allá de expresar su felicidad por el cumpleaños. Así, la historia quedó en el centro de los comentarios, entre quienes celebraron su presente amoroso con Tiago PZK y quienes se preguntaron si había una indirecta detrás de la publicación. En diálogo con Puro Show (El Trece), La Joaqui optó por no alimentar la polémica en torno al lanzamiento de su expareja y dejó en claro que no tiene intenciones de entrar en una confrontación. Consultada por la canción que Luck Ra prepara junto a Khea, la cantante respondió con tranquilidad: “Elijo no escuchar, pero él es un chico libre, puede ser feliz como quiera”.





Mientras tanto, Tiago PZK, actual pareja de la artista, también quedó involucrado en las repercusiones por una publicación que llamó la atención de los usuarios. El músico compartió una foto en la que aparecía recostado, sonriente y mirando a cámara, con una gorra y dos emojis sobre los ojos. Aunque no acompañó la imagen con ningún mensaje que aclarara su intención, algunos usuarios especularon con que podía tratarse de una reacción hacia su colega. Sin embargo, la historia desapareció de sus redes poco tiempo después.

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