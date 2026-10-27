La aterradora revelación de las hijas de Daniela Celis que la dejó en alerta

Daniela Celis volvió a ser centro de atención en las redes sociales, pero esta vez por una situación cotidiana que terminó tomándola por sorpresa y provocándole cierto temor. La ex Gran Hermano registró el momento exacto en el que sus hijas aseguran interactuar con un presunto "amigo imaginario" al que llaman "Yoyi".

A través de sus historias, Celis mostró cómo las pequeñas señalaban el pasillo de la vivienda afirmando que la presencia se encontraba allí. Ante la insólita escena, la exparticipante del reality reaccionó pidiéndoles que mantuvieran a "Yoyi" alejado y le indicaran que se retirara a descansar a su propia casa.

La reacción de Daniela Celis ante la presencia de "Yoyi"



En las imágenes grabadas por Daniela, una de las niñas camina hacia una puerta al final del pasillo y asegura que "ahí está Yoyi". Cuando la madre le pregunta de quién se trata, la pequeña responde con naturalidad que es "su amigo".

Intentando llevar la situación con humor, pero sin disimular el impacto, Celis les pide a las niñas que le adviertan a su amigo que "no moleste" y que vuelva con su mamá a dormir. Obediente, una de las pequeñas se acerca al lugar donde presuntamente está el visitante invisible y exclama: "Dormí con la mamá, chau", antes de regresar corriendo.

El contenido rápidamente generó una ola de comentarios en redes entre los usuarios que se tomaron el momento con risas y quienes le sugirieron a la mediática estar atenta al comportamiento de las niñas.

Daniela Celis lanzó una convocatoria para encontrar "chongo"



Después de su separación de Nick Sicaro y de su relación anterior con Thiago Medina, padre de sus dos hijas, la influencer dio señales de que tiene ganas de conocer a alguien sin asumir compromisos sentimentales.

Esta vez, la exintegrante de Gran Hermano decidió recurrir a una herramienta poco convencional para encontrar compañía. Desde su cuenta de Instagram, compartió un formulario para que quienes estuvieran interesados pudieran anotarse y convertirse en posibles candidatos.

La ocurrencia no pasó inadvertida y rápidamente provocó distintas reacciones entre los usuarios. A través de esa publicación, Daniela detalló qué espera de la persona que quiera compartir tiempo con ella. Entre las características que enumeró, remarcó que el candidato "viva solo, que tenga movilidad, sea independiente y que esté bueno".

La influencer también fue contundente al explicar qué tipo de relación busca en este momento. Sin dejar lugar a interpretaciones, expresó: "No busco el amor de mi vida, no me quiero casar y no quiero padrastros. Solo busco divertirme y pasarla bien".





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