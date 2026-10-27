El gesto de la mamá de Tini Stoessel en las redes que despertó rumores de acercamiento

La relación entre Tini Stoessel y su mamá, Mariana Muzlera, volvió a quedar en el centro de la atención. En medio de las versiones sobre un conflicto familiar, un gesto en las redes sociales despertó rumores sobre un posible acercamiento entre ambas.

Todo ocurrió cuando Mariana le dio “me gusta” a una reciente publicación de Instagram en la que la artista aparece abrazada a su perra. La interacción no pasó inadvertida y reavivó las especulaciones sobre el vínculo entre madre e hija, aunque por el momento no hubo confirmaciones de una reconciliación.

La reacción de Pochi ante el gesto de Mariana Muzlera



La periodista Marcia Frisotti, más conocida como Pochi de @Gossipeame, detectó rápidamente la actividad de Muzlera y compartió el detalle en sus historias de Instagram. Junto a la información, lanzó una pregunta que abrió el debate entre los usuarios: “¿Intención de acercarse a su hija o ya una reconciliación?”.

Por ahora, ni Tini ni Mariana se expresaron públicamente sobre el significado de esa interacción. Así, el “me gusta” quedó como un gesto que alimentó las versiones sobre la relación familiar, pero que no alcanza para confirmar si hubo un acercamiento entre ambas.

La relación entre Tini Stoessel y sus padres quedó bajo la lupa luego de que trascendieran versiones sobre diferencias vinculadas con la administración de su patrimonio y el manejo de su carrera profesional. Según distintas versiones periodísticas, la cantante habría decidido terminar con la representación artística de su papá, Alejandro Stoessel, y solicitar una auditoría para revisar la gestión de sus bienes e ingresos.

En ese contexto, cada movimiento en las redes sociales que pueda vincularse con su familia genera repercusiones y despierta especulaciones entre sus seguidores. Sin embargo, hasta el momento, no hubo declaraciones públicas de Tini ni de sus padres que permitan confirmar los detalles de la interna o establecer si el reciente gesto de Mariana representa un acercamiento.

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