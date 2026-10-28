Candela Arizaga habló de su relación con Facundo Moyano y negó estar separada

En medio de una fuerte repercusión mediática tras las novedades sobre su situación legal y personal, la modelo Candela Arizaga rompió el silencio en una charla con "Primicias Ya", el ciclo que se emite por la pantalla de América TV. En sus declaraciones, la joven aclaró cuál es la actualidad sentimental que atraviesa junto al dirigente sindical Facundo Moyano y desestimó de plano los rumores que apuntaban a una eventual ruptura de la pareja.

Las definiciones de la modelo se produjeron poco después de que la Justicia determinara la finalización de la medida cautelar de restricción perimetral que regía entre ambos. Dicha resolución se había dispuesto como consecuencia de un episodio acontecido el pasado 4 de agosto, tramitado en el marco de una investigación por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad.

Frente a las especulaciones que indicaban el fin del noviazgo, Arizaga fue categórica al describir el presente afectivo que transita con el referente gremial, asegurando que el vínculo se encuentra consolidado: “No, no, peleados, separados, no, todo lo contrario, estamos súper bien”.

Para respaldar sus palabras y llevar tranquilidad sobre la dinámica cotidiana entre ambos, la modelo reveló que mantuvieron un encuentro reciente en la previa de las declaraciones públicas. Según relató, compartieron una cena durante la jornada anterior, aunque aclaró que optaron por descansar en sus respectivos domicilios debido al agotamiento acumulado.

Por otra parte, la joven hizo referencia a las conversaciones para asistir al ciclo televisivo encabezado por Moria Casán. Sobre esa posibilidad, explicó que existía una pauta acordada previamente por parte del dirigente: “La realidad es que Facu se comprometió a ir a la entrevista así muy pronto”.

En esa misma línea, consideró que la presencia en el estudio podía concretarse en el corto plazo, entendiendo que el interés sobre el tema continuaría vigente en la agenda del espectáculo. Asimismo, reconoció que atravesó jornadas de notable nerviosismo que le impidieron conciliar el sueño la noche previa, sumado al cansancio que manifestaba Moyano, con quien debía coordinar los pasos a seguir antes de confirmar la participación.

Cabe recordar que, días antes de estas declaraciones, la modelo había publicado una fotografía junto al sindicalista acompañada por una sentida reflexión en sus plataformas digitales: “El tiempo pone todo en su lugar; la verdad siempre encuentra su camino y el amor, cuando es verdadero, sabe esperar”.

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