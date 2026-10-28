Quién quedó afuera de Masterchef en la eliminación que se definió entre Alejandro Lerner y Grego Rossello

El capítulo 20 de Masterchef Celebrity Argentina 2026 estuvo marcado por los contratiempos, la tensión y los graves errores culinarios. La gala de eliminación de la cuarta semana se definió en un tenso mano a mano entre el músico Alejandro Lerner y el influencer Grego Rossello, quienes fracasaron rotundamente en el desafío de preparar un lemon pie.

El "robo" a Grego Rossello y la crisis de nervios de Alejandro Lerner

El host de Streams Telefe, Grego Rossello, volvió a mostrar sus falencias en la cocina, pero esta vez sumó un insólito contratiempo en su estación. El participante sufrió el extravío de las bases de sus tartas y, tras acusar inicialmente a Josefina "China" Ansa, terminó descubriendo que Marta Fort se las había llevado por error al abatidor.

Al presentar su postre sin los característicos picos de merengue, intentó justificarse con este incidente, a lo que Damián Betular le respondió de forma tajante: "Bueno, andá a Recursos Humanos a hacer la denuncia". Por su parte, Maru Botana valoró que "por lo menos llegó a terminarlo".

La noche de Alejandro Lerner, sin embargo, fue aún más caótica. El reconocido artista sufrió una crisis de nervios durante la preparación que desordenó por completo su elaboración. Al presentar su plato, el peor logrado visualmente de toda la velada, el músico se sinceró: "Es feo pero es mío y me la aguanto".

Los errores técnicos fueron letales frente a la degustación de los chefs: Betular detectó que a la masa le faltaba un ingrediente y que el curd de limón estaba hecho con claras en lugar de yemas, mientras que Germán Martitegui remarcó fallas graves en el pesaje de los componentes.

La deliberación del jurado y el cuarto eliminado del certamen



El bajísimo nivel de las preparaciones generó una fuerte indignación en los jueces. Al momento de retirarse a deliberar, el enojo fue tal que Germán Martitegui admitió que "estaba para eliminar a tres participantes". Aunque Maru Botana y Damián Betular rechazaron esa drástica propuesta, llegaron a evaluar la posibilidad de echar a dos famosos en la misma noche.

Finalmente, en un veredicto unánime, el jurado decidió salvar al influencer y dictaminó que Alejandro Lerner se convirtiera en el cuarto eliminado de la competencia gastronómica.





De esta manera, la lista de eliminados de Masterchef Celebrity 2026 quedó conformada de la siguiente manera:

Pachu Peña



Paula Trapani



Morena Beltrán



Alejandro Lerner

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