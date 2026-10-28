Chechu Bonelli y Facundo Pieres se habrían reconcilado y contaron cuál fue la condición

La historia entre Chechu Bonelli y Facundo Pieres sumó un nuevo capítulo que promete dar que hablar. Después de una separación que parecía haber puesto punto final al romance, Yanina Latorre reveló que ambos habrían retomado el contacto y estarían intentando recomponer la relación. Sin embargo, esta vez habría una condición que cambiaría las reglas del juego.

La información fue compartida por la conductora de Sálvese quien pueda (América TV), quien aseguró que la reconciliación se estaría desarrollando lejos de la exposición pública. Según contó, fue el propio polista quien le habría pedido a la periodista mantener el vínculo en reserva para evitar nuevas polémicas.

"Chechu Bonelli y Facundo Pieres volvieron, pero en secreto. Hablaron, se reencontraron, y él le pidió a ella que sea secreto y no blanqueen", reveló Latorre al aire.

De acuerdo con la periodista, Pieres buscaría evitar que su vida sentimental vuelva a convertirse en tema de debate mediático, especialmente por las repercusiones que tuvieron sus relaciones anteriores. "Él no quiere quilombos, lo mediático, de Cvitanich, Ivana, y tal", sostuvo.

El nombre que volvió a aparecer en escena



Aunque la decisión de mantener el romance en secreto sería una forma de proteger la intimidad de la pareja, Yanina deslizó otra posible explicación que involucra a una expareja del deportista: Zaira Nara.

La conductora planteó que el polista todavía podría tener sentimientos pendientes con la modelo, quien habría retomado su relación con Jakob Von Plessen, su exmarido. Según las versiones que recibió Latorre, esa reconciliación habría impactado en el estado emocional de Pieres.

"Las malas lenguas dicen que él pide no blanquear porque no está convencido mucho y que está sufriendo mucho por la reconciliación de Zaira con su marido", afirmó.

Por el momento, se trata de versiones expuestas por la conductora y no de motivos confirmados por los protagonistas. Sin embargo, sus declaraciones volvieron a instalar interrogantes sobre el presente sentimental del polista y las razones detrás de la supuesta reconciliación con Bonelli.

Una historia con varias idas y vueltas



El vínculo entre Chechu y Facundo tiene antecedentes que se remontan a varios años atrás. La propia periodista contó que conoce al deportista desde 2008, aunque durante mucho tiempo ambos siguieron caminos diferentes.

Los rumores de una nueva oportunidad comenzaron a circular con fuerza a principios de 2026, cuando fueron fotografiados juntos en Punta del Este. En aquel momento, Bonelli intentó bajar el tono de las especulaciones y explicó que entre ellos existía una amistad.

"Lo conozco desde el 2008. Hoy es eso, es nada, somos amigos, compartimos unos mates en Punta del Este y compartí una cena", había dicho en una entrevista con Puro Show (El Trece).

Sin embargo, las imágenes y los encuentros posteriores alimentaron las versiones de romance. En febrero, ambos viajaron a Disney y fueron vistos abrazados, a los besos y compartiendo distintas actividades, señales que reforzaron la posibilidad de que hubieran decidido darse una nueva oportunidad.

La relación, no obstante, habría durado apenas unos meses. A fines de marzo, Yanina Latorre informó en SQP que la pareja se había separado. Según contó entonces, fue el propio Pieres quien le confirmó la ruptura y señaló que las diferencias de agenda habían influido en la decisión.

Pero la conductora también mencionó a Zaira Nara como una posible pieza clave en aquel distanciamiento. De acuerdo con su versión, un mensaje de la modelo habría movilizado sentimientos que el polista todavía no habría dejado atrás.

"Él habría recibido un mensaje de Zaira y eso paralizó su corazón porque él no se olvidó de Zaira, no la suelta", aseguró Latorre en ese momento.

Por su parte, Chechu eligió mantener la ruptura en el terreno privado y evitó alimentar las versiones sobre los motivos del final. Consultada por la separación, respondió de manera breve: "Bien, pero ya está, no tengo más nada que decir".

Ahora, la posibilidad de una reconciliación vuelve a poner a la periodista y al polista bajo la lupa. Mientras Yanina Latorre sostiene que habrían retomado el vínculo con una condición muy clara, todavía resta saber si ambos decidirán confirmar públicamente esta nueva etapa o si preferirán mantenerla lejos de las cámaras.

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