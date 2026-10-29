Wanda Nara publicó un video al borde de la censura y su mamá le dejó un llamativo comentario

Wanda Nara volvió a revolucionar las plataformas digitales al publicar un osado video frente al espejo en el que se la puede ver sin corpiño y luciendo únicamente la parte inferior de una microbikini rosa. La publicación al límite de la censura rápidamente capturó la atención de sus millones de seguidores, generando una ola de interacciones en su cuenta oficial.

Entre los mensajes que cosechó el posteo, uno de los que más repercusión generó fue el de su propia madre, Nora Colosimo. Con total complicidad, la madre de la mediática le dedicó un elogio público al pie de la publicación: "Mamita hermosa de 5 bebés".

Contrastes y cuestionamientos en la web



Si bien los halagos por parte de su entorno y fanáticos no tardaron en llegar, el posteo también abrió el debate entre los usuarios debido al contenido del carrete.

Es que la empresaria decidió mezclar la sugerente producción casera con registros del exclusivo festejo de cumpleaños de su hija menor, un contraste que no pasó desapercibido y dividió las opiniones en las redes sociales.

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