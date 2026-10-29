Adrián Pallares y Rodrigo Lussich explicaron por qué no seguirán conduciendo juntos

Luego de varios años encabezando juntos proyectos televisivos y tras su regreso a la conducción de Intrusos (América TV), Rodrigo Lussich rompió el silencio y dio detalles sobre la disolución de la dupla periodística que conforma con Adrián Pallares.

El conductor confirmó que la sociedad finalizará el próximo 31 de diciembre, marcando el cierre de una etapa profesional compartida.

Rodrigo Lussich ya no conducirá con Pallares: hay deseos de conducción individual



A través de sus declaraciones, Lussich fundamentó que la decisión responde principalmente a su deseo de encarar una nueva etapa en solitario y explorar proyectos individuales. "Yo hoy siento la necesidad de hacer lo que tenga ganas, que es la que tuve siempre. Siempre hablé con Pallares de mi idea de conducir solo. Es una necesidad mía", expresó.

Asimismo, el conductor remarcó que las dinámicas profesionales no son estáticas y que busca no encorsetarse profesionalmente: "Es una dinámica que no es una foto fija; la vida no es una foto fija. Nos van a ver juntos en otras cosas a futuro seguramente. Pero si no lo hiciste, te vas a quedar siempre con la duda de cómo hubiera sido".

Una separación acordada y sin conflictos



Frente a los rumores de posibles roces, Lussich fue enfático en aclarar que la separación no se debe a un quiebre personal ni a peleas de vestuario, aclarando que no hay "villanos" en la historia. Según detalló, la disolución venía conversándose de manera prolija y sin ningún tipo de rispidez.

En agosto del año pasado, ambos se reunieron con la gerencia del canal para plantear que darían por concluida la dupla a fin de año. A pesar de emprender rumbos autónomos en la pantalla chicas, Lussich dejó abierta la puerta para futuros reencuentros profesionales en otros formatos, como el teatro o proyectos digitales compartidos.

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