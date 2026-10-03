Ricardo Darín se mostró junto a su nieto Dante

Una escena familiar protagonizada por Ricardo Darín y su nieto Dante generó ternura en las redes sociales. Fue el Chino Darín quien decidió compartir el especial momento en sus historias de Instagram y mostrar una faceta íntima del reconocido actor.

En la fotografía, Ricardo aparece con anteojos y sosteniendo al pequeño en sus brazos mientras intenta hacerlo dormir. Atento al bebé y con la mirada puesta sobre él, el actor quedó retratado en un momento de absoluta conexión con el integrante más chico de la familia.

"El abuelo", escribió el Chino Darín junto a la imagen que eligió publicar en sus redes sociales.

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