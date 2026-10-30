Revelan cómo será la boda de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

El casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul será el próximo 19 de diciembre en Exaltación de la Cruz y, a medida que se acerca la fecha, comienzan a conocerse nuevos detalles de lo que promete ser una celebración muy especial. Después de que trascendiera cómo será la invitación, que lleva una flor de loto como elemento principal, Yanina Latorre reveló en televisión cuál es la original propuesta que la cantante pensó para ese día.

De acuerdo con la información que compartió la panelista, la artista decidió que la fiesta tenga una temática particular, inspirada en tres películas que tienen un significado especial para la pareja. “Están en las últimas de todo. Ella lo escribió como si fuera un show, tiene una temática muy particular y se basó en tres películas”, aseguró Latorre al referirse a los preparativos.



La conductora también explicó que las producciones elegidas están vinculadas con la historia de amor de Tini y el futbolista, pero que hay una protagonista con la que la cantante se siente especialmente identificada. “Las tres películas los identifican a ellos por su historia de amor y ella se siente identificada con una de las protagonistas por el tipo de vida. Entonces, con esta heroína va a ser la entrada. Va a ser como estar en Disney, muy Tini. De todo se va a ocupar ella”, detalló.

Según lo que contó Yanina, la propia Tini está detrás de la planificación y se involucró en el armado de la puesta en escena. La idea es que el festejo tenga una identidad visual marcada y una ambientación que acompañe el concepto elegido por la artista, quien quiere imprimirle su sello personal a cada momento de la noche.

Mientras tanto, otro de los interrogantes que rodean al casamiento tiene que ver con la presencia de la familia de la cantante. En LAM señalaron que sus padres y su hermano Francisco tendrían previsto viajar en la misma fecha, por lo que no asistirían a la celebración. También trascendió que Tini habría pensado en ingresar junto a su abuela, aunque ella habría rechazado la propuesta en medio del conflicto familiar.

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