Mauro Icardi avanza contra Wanda Nara con otra denuncia y afianza sus planes de futuro

Mauro Icardi vuelve a quedar en el centro de la disputa judicial con Wanda Nara y, en paralelo, avanza con decisiones importantes en su relación con la China Suárez. En las últimas horas trascendió que el futbolista estaría analizando iniciar una nueva acción legal contra su expareja por la exposición de sus hijas en las redes sociales. Además, se conocieron novedades sobre sus planes de vida junto a la actriz.

La información fue dada a conocer por Guido Záffora en DDM (América), donde explicó que el delantero estaría evaluando denunciar a Wanda por un supuesto incumplimiento de la medida judicial que impide mostrar los rostros de las menores en plataformas digitales.

"Wanda está mostrando de manera compulsiva a sus hijas en las redes y tiene una prohibición", sostuvo el panelista al referirse a las publicaciones de la conductora. Según detalló, Icardi estaría atento a cada movimiento de su expareja y al contenido que comparte públicamente.

En ese sentido, Záffora también hizo referencia al malestar que tendría el futbolista por la situación y a su intención de avanzar legalmente. "Mauro Icardi está muy atento a los movimientos de Wanda porque siente que se está burlando, como tantas otras veces hemos visto con el tema multas y demandas. Entonces, quiere ir por todo por el tema de sus hijas", afirmó.





La decisión de Mauro Icardi que involucra a la China Suárez

En medio de este nuevo capítulo del conflicto con Wanda, también se conoció una información que podría modificar los planes de la pareja. Durante el programa de América TV, Guido Záffora aseguró: "Icardi se queda a vivir en la Argentina".

La posible radicación del delantero en el país coincide con los cambios que estaría organizando la China Suárez para sus hijos. Según trascendió, los menores ya fueron inscriptos en colegios locales y la actriz habría llegado a acuerdos con Benjamín Vicuña para coordinar los viajes de los chicos al exterior.

De esta manera, la permanencia de Icardi en Argentina facilitaría la convivencia y la organización de la rutina familiar con la actriz. Pero habría otro proyecto importante en los planes de ambos: de acuerdo con la información que circuló, estarían realizando consultas legales para casarse a comienzos de 2027.

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