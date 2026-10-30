Andy Kusnetzoff rompió el silencio sobre el enfrentamiento entre Santi Maratea y la China Ansa

Un fuerte enfrentamiento entre Santiago Maratea y La China Ansa alteró el clima de la última grabación de PH, Podemos Hablar, el programa que Andy Kusnetzoff conduce por Telefe. Lo que inicialmente parecía ser un intercambio habitual entre los invitados terminó convirtiéndose en una discusión de alto voltaje que obligó a detener el rodaje durante unos minutos.

Luego de que el episodio trascendiera y generara repercusiones, el propio Andy habló con PrimiciasYa y dio su versión de lo sucedido detrás de cámara. El conductor recordó cómo se desarrolló el cruce y reconoció que tuvo que intervenir ante una situación que fue escalando durante la charla.

Al ser consultado por la reacción del influencer, Kusnetzoff describió la postura que adoptó frente a las preguntas de su compañera: "Santi se puso por ahí más a la defensiva, sí", señaló. El momento de mayor tensión llegó durante el clásico cara a cara de PH, cuando Ansa le hizo una pregunta a Maratea. A partir de ese intercambio, la conversación tomó otro rumbo y los ánimos comenzaron a caldearse. Al referirse a lo ocurrido, Andy fue contundente al describir la escena: "Lo que pasó, una discusión muy fuerte".

Detrás de la pelea habría estado una consulta sobre la colecta que Maratea impulsó en 2023 para recaudar fondos destinados a Independiente. Según las versiones que circularon, la periodista insistió sobre ese tema y sus preguntas habrían generado malestar en el influencer, dando lugar al tenso momento que terminó interrumpiendo la grabación.





Santiago Maratea rompió el silencio sobre el cruce con la China Ansa: "La quiso picantear..."



Santiago Maratea rompió el silencio sobre el tenso episodio que protagonizó con la China Ansa durante la grabación de PH y confirmó que hubo un enfrentamiento que terminó con lágrimas. Tras abandonar el estudio, el influencer contó su versión de los hechos y apuntó contra la periodista: “Se quiso hacer la picante”.

En diálogo con Los Profesionales de Siempre, Maratea reconstruyó cómo comenzó el intercambio entre ambos y explicó qué fue lo que le generó malestar durante el cara a cara.





“Me hizo una pregunta, le respondí. Pero me hizo otra, le respondí, pero me hizo otra. Y en un momento le pregunté por qué preguntaba tanto, de dónde se informaba ella como periodista. Eso arrancó a generar ahí el malentendido, la tensión y demás”, relató.

El influencer también reconoció que la discusión le provocó enojo, especialmente por las consultas vinculadas con el cinco por ciento que obtuvo de la colecta que organizó para ayudar a Independiente. Según explicó, “hubo enojo” y, como “las emociones estuvieron a flor de piel”, la China “se expresó con el llanto”.

En medio de la situación, Andy Kusnetzoff intentó intervenir para calmar los ánimos. Sin embargo, Maratea consideró que el conflicto fue creciendo porque interpretó algunas preguntas como un cuestionamiento a su trabajo.

“Para mí aclara es al pe... es mucho más divertido preguntar de dónde sacan la información. La respuesta es aburrida, es más divertido pensar que soy un chorro”, sostuvo al referirse a las versiones que circularon sobre el manejo del dinero recaudado.

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