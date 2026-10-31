Dalma y Gianinna homenajearon a Diego Maradona: recuerdo y pedido de justicia

A casi seis años de la muerte de Diego Armando Maradona, sus hijas volvieron a recordarlo en una fecha especialmente significativa. Este jueves, cuando el ídolo habría cumplido 66 años, Dalma y Gianinna compartieron distintas imágenes familiares y mensajes cargados de nostalgia en sus cuentas de Instagram. Entre los homenajes también apareció un reclamo de justicia por parte de la mayor de las hermanas.

El cumpleaños del Diez encuentra a su familia a la espera de una resolución judicial por su muerte. El pasado 22 de octubre, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro dio por finalizadas las audiencias del juicio y estableció que el 22 de diciembre de 2026 se conocerá el veredicto sobre los seis imputados que continúan procesados.

Los mensajes que compartió Gianinna Maradona

Gianinna eligió comenzar el día con una postal de su infancia. En una fotografía en blanco y negro se la ve siendo abrazada y besada por su papá. La pequeña lleva un piloto de lunares y sostiene un peluche de panda, mientras Diego la rodea con sus brazos.

Junto a esa imagen, publicó un extenso mensaje en el que expresó cuánto extraña a su padre y recordó las enseñanzas que le dejó: “Que los cumplas todo lo feliz del mundo papito lindo, ¡el cielo es tuyo! ¡Aunque hoy tampoco haya dirección, FELIZ VIDA PA! ¡Gracias por una vida juntos! Gracias por enseñarme lo que sí y lo que nunca. Te amo con toda mi alma y más, vos solito sabes lo que te extraño y nuestras charlas. ¡Gracias por no dejarme nunca sola! Hasta que nos volvamos a encontrar, venime a buscar! ¡En la inmensidad siempre nos vamos a encontrar! ¡GRACIAS! ¡TE AMO Y TE EXTRAÑO!”.

Más tarde, publicó una fotografía familiar de una producción de estudio con una estética característica de los años 90. Allí aparecen Diego, Claudia Villafañe y sus dos hijas. Sobre esa imagen escribió: “Feliz cumple Papi! Te extraño con toda mi alma! Gracias por ellas”.

Otra de las publicaciones tuvo un significado particular: Gianinna mostró la pantalla de bloqueo de su celular, donde conserva una fotografía de su papá con la camiseta de Boca Juniors, saludando desde un palco o túnel de un estadio. En el calendario figuraba un recordatorio especial: “DAM cumple 66 años, todo el día”, acompañado por la frase “Tienes el día libre”.

El reclamo de justicia y la nostalgia de Dalma

Dalma también utilizó sus historias para expresar lo difícil que resulta atravesar otro cumpleaños sin su papá. Una de las primeras publicaciones que compartió llevaba una frase contundente: “Es mentira que con el tiempo duele menos”.

La imagen, difundida originalmente bajo la cuenta “Margaritas”, muestra en blanco y negro a una persona de cabello oscuro y rizado besando a un bebé. Sobre la fotografía aparece otra reflexión: “Es mentira que con el tiempo duele menos… Yo te extraño cada día más…”.

La actriz sumó un mensaje propio en el que, además de saludar a su padre, hizo referencia a la causa judicial por su muerte: “¡Feliz cumpleaños al cielo! Pediré tus tres deseos con todo mi corazón para que tengas la justicia que te mereces”. También incluyó una fotografía de Diego junto a ella, rodeados de pelotas de fútbol, con la firma de “Margaritas” y su nombre.

En otra historia, con una etiqueta a Gianinna, volvió a poner en palabras el sentimiento que atraviesa a la familia. “Lo inexplicable de extrañarte tanto que duele”, escribió sobre una imagen de su papá bailando, con una remera gris que llevaba una letra D gótica y rodeado de personas en un ambiente iluminado con tonos rojizos y anaranjados.

La publicación terminaba con una frase que reflejó el deseo de volver a compartir momentos con él: “Ya nos vamos a encontrar y vamos a volver a festejar así!”.

Minutouno.com