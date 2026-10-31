Jimena Barón acompañó el parto de su perra y presentó a sus cinco cachorros

La llegada de cinco nuevos integrantes revolucionó la casa de Jimena Barón. La cantante y actriz contó en sus redes sociales que su perra Lucy dio a luz y compartió cada detalle de la experiencia, desde los preparativos para el nacimiento hasta las primeras horas junto a los cachorros.

De esta manera, la artista se mostró profundamente movilizada y relacionó lo que vivió con su propia experiencia como mamá.

Todo comenzó durante la previa del parto, cuando Jimena empezó a publicar historias de Instagram para mostrar cómo se preparaban para recibir a los bebés. Según relató, Lucy buscaba instalarse en su cama, que comparte con Matías Palleiro, o incluso en la cuna de Arturo. Por ese motivo, decidieron acondicionarle un espacio especial en el living, donde también le pusieron música para acompañarla.

La artista contó que hizo una excepción con las reglas habituales de su casa para que su mascota estuviera cómoda. Con humor, reconoció que, pese a lo cuidadosa que suele ser con sus cosas, le permitió utilizar uno de sus sillones y hasta le cedió su almohada.

Jimena permaneció a su lado durante toda la noche, pendiente de cada movimiento y esperando el nacimiento de los cachorros. El embarazo de Lucy ya había sido anunciado semanas atrás, poco después de que la perrita llegara a la familia.

El llanto de Jimena Barón después del nacimiento

Una vez que terminó el parto, la cantante publicó un video en el que se la veía llorando. La experiencia la había movilizado especialmente porque hacía poco tiempo también había atravesado su propio parto.

"Me pegó mal esto. Yo parí hace poco, es terrible. También me pongo a pensar en lo que tenemos que atravesar las mujeres a diferencia de los hombres. Ella se garchó a uno que no sabemos ni quién es, que ni está enterado, y ella está acá dolorida y va a parir. La diferencia es enorme, ¿por qué todo nosotras?", expresó al compartir sus sensaciones.

Además, mostró distintas imágenes de Lucy junto a sus cinco hijos y contó que ya les habían elegido nombres, aunque todavía intentaban no generar demasiado apego: "no queremos encariñarnos".

Los pequeños fueron bautizados de acuerdo con alguna característica particular o una situación que llamó la atención de la familia durante el nacimiento. La primera fue Manchita, que llegó al mundo con una marca blanca. El segundo recibió el nombre Segundo, mientras que el tercero fue Rolo porque no paraba de rodar por el sillón.

La cuarta cachorrita se llamó Ine, una elección que tuvo que ver con la sorpresa de su llegada, ya que en la ecografía solamente habían visto tres. Finalmente, el quinto fue El Mago, que nació con una de sus patas blancas, como si llevara puesto un guante.

La emotiva dedicatoria de Jimena Barón a Lucy

Más allá de la felicidad por los cachorros, Jimena aprovechó la ocasión para dedicarle un extenso mensaje a Lucy. La artista recordó que inicialmente no tenía pensado incorporar un perro a su familia, pero que algo especial la había unido a esa mascota que adoptó hace poco tiempo.

"Yo no quería perros. Me pasó algo con vos, particularmente vos. Hoy pienso que teníamos que atravesar esto juntas. Pienso que nos elegimos", escribió.

En su publicación, también habló de lo significativo que fue acompañarla durante el nacimiento y de cómo esa experiencia le permitió volver a conectar con sus propios recuerdos como madre.

"Acompañarte es un regalo de la vida que no esperaba, pero ya vengo entendiendo esto de que la vida da momentos inesperados todo el tiempo, y este Lucy, es una bendición. Gracias por hacerme abuela, por dejarme estar con vos toda la noche de pre parto, por traerme de vuelta al corazón mi propio parto que fue hace no tanto, mi segundo parto, igual que vos. Ahora en casa hay una que me entiende perfecto y yo a ella", agregó.

Por último, le dedicó unas palabras cargadas de cariño y celebró el vínculo que construyeron desde su llegada al hogar, además de destacar el valor de la maternidad.

"Te quiero con todo mi corazón Lucy, gracias por nuestras charlas y miradas. Estoy muy orgullosa de vos, de tus 5 hijos, de todas las mujeres y hembras y de la maternidad. ¡Viva la vida! ¡Viva nosotras!", concluyó.

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