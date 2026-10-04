Fito Páez en medio de su show: “No quiero volver a sentir los 70 otra vez en mi país”

Fito Páez protagonizó un tenso momento durante el recital que brindó el sábado por la noche en el Polideportivo Islas Malvinas, de Mar del Plata, en el marco de su Sale el Sol Tour 2026. En medio del show, el músico frenó la presentación para manifestar su enojo por una situación que se desarrollaba entre el público y el personal de seguridad. El reclamo se produjo mientras las personas se levantaban de sus asientos para cantar y bailar.

El reclamo de Páez ocurrió cuando el público se mostró efusivo y acompañó el recital desde sus ubicaciones. La intervención de la seguridad generó malestar entre quienes querían permanecer de pie durante la presentación y terminó provocando la reacción del músico, que decidió interrumpir el espectáculo para cuestionar lo que estaba sucediendo. Con una ovación de fondo, tomó el micrófono y se dirigió tanto a los agentes como a las personas que estaban siguiendo el show.

“Nadie está interrumpiendo nada. Déjenme de joder. No quiero volver a sentir los 70 otra vez en mi país. Esté quien esté, la co... de su madre. A cantar y a bailar”, expresó Fito. Sus palabras generaron una respuesta inmediata entre los espectadores, que lo acompañaron con aplausos y gritos. El músico continuó con su reclamo y pidió que el personal de seguridad se retirara del sector: “Que se la tomen, man”.

Después, Páez se dirigió directamente al público. “No se dejen tocar ustedes. Si alguien los toca, frénenlo. Cualquiera de las personas que los toque, no se dejen tocar. ¡Por favor, defiéndanse!”, exclamó desde el escenario. “No son policías, son seguridad de acá. Y nadie está haciendo nada malo”, señaló. Luego volvió a cuestionar la modalidad con la que se intentaba controlar al público: “Por favor, la represión que se la metan en el or...”.

La reacción del público acompañó cada una de sus frases y convirtió la interrupción en uno de los momentos centrales de la noche. “Las cosas en su lugar, carajo. Ya me tienen los hue... llenos, man, con tanto odio, tanta mie... y tanta cara de or... y de policía, loco. Se terminó eso. Se terminó. No existe más”, sostuvo.

“Entonces, ustedes tampoco se dejen avasallar. Párense también. Es la única manera que entienden estos monos, man”, expresó. Después de la ovación, cerró el momento con un “Dale” y retomó el recital. En medio de la situación, además, llegó a revolear un micrófono sobre el escenario, en una muestra del enojo que le provocó la escena.

"Estedes tampoco se dejen avasallar. Párense también. Es la única manera que entienden estos monos", expresó el cantante a su público.

Horas más tarde, Páez volvió a referirse a lo ocurrido a través de una publicación en su cuenta de Instagram. “Noche picante en Mar del Plata!..a ver: nos estamos acostumbrando a que un seguridad pueda tocarte y sentarte, o sea darte órdenes. Esa seguridad no es contratada por mis representantes. No sucedió nada pero sí vi en vivo y en directo cómo personas contratadas como un servicio de seguridad sentaban a personas que se paraban y querían bailar y cantar en su lugar, en todo caso”, escribió.

En el mismo mensaje, el músico explicó que la escena le generó un recuerdo vinculado con momentos de represión y violencia política. “Las maneras que vi me retrotrajeron a un pasado horripilante e indeseado. Y no tan pasado tampoco, las represiones en las marchas de jubilados y en manifestaciones populares con derechos constitucionales funcionan en gran escala con víctimas de todo tipo”, expresó. “Algo en nuestra sociedad se está instalando, naturalizando. Alguien con un arma o un poder supuesto, impone su voluntad sobre los demás”, profundizó el artista.

“Exploté y no me arrepiento de una sola palabra que dije con la adrenalina en sangre. Tu libertad es muy importante para la mía”, afirmó. “¡La música curó todo! El baile, el canto y el abrazo de todo el estadio encendido de amor. ¡Viva la música! ¡Gracias Mar del Plata!”, escribió.

El mensaje terminó con una frase en inglés: “Soy un guerrero. Nunca me rindo”. Así, Fito Páez explicó los motivos de su enojo, defendió la posibilidad de que el público pudiera levantarse, cantar y bailar, y volvió a marcar su postura ante los hechos que ocurrieron en su show.

Infobae