Lourdes Sánchez contó cómo descubrió El Chato Prada que ella estaba de novia

Lourdes Sánchez admitió que El Chato Prada descubrió su nueva relación con Francisco Liotta Hernández, un rugbier mendocino de 27 años, en una entrevista en Puro Show con Fernanda Iglesias.

La panelista leyó los chats en los que la bailarina blanquea la separación con el productor y su incipiente noviazgo.

Lourdes escribió que “nos separamos ya hace un tiempito. Es verdad todo lo que dijo Ángel. Eso fue consensuado con Pablo”.

“Veníamos mal hace tiempo, lo sabés, lo saben todos. Intentamos repuntar, pero yo ya no quería esa vida. No quería esa vida de mentiras, de disimular que éramos una pareja perfecta”, reconoció Sánchez.

Cómo se enteró El Chato Prada de que Lourdes Sánchez tiene novio

La bailarina contó que “acá el único que me preocupa es el niño, él ya es un nene grande de diez años. Pero bueno, yo estoy bien, te diría que aliviada”.

Fernanda ofreció viajar a Corrientes a entrevistarla, pero Lourdes contestó entre risas que “no, no voy a hablar por ahora y si hablo va a ser como al pasar y sin mucho detalle. Ya se dijo, ya está, no lo siento hablar ahora, estoy enfocada en el niño, acompañarlo en este momento que sus papás se separan. Para él fue muy fuerte”.

Sánchez admitió el romance con Francisco, pero aseguró que “no han sido los tiempos que se hablaban de cuatro meses. Pasa que con Pablo te diría que hace años venimos remándola, pero se me acabó el amor de pareja hace tiempo. Me daba miedo tomar la decisión por toda nuestra historia”.

“Yo le dije que me quería separar y me sacó el celular, y no voy a dar más detalles”, reveló la bailarina sobre el descubrimiento de su relación por parte del Chato.

Lourdes aclaró sobre su teléfono que “tampoco había algo grave ahí, te diría que hasta naïf, porque solo hablaba con este chico. Está dolido, él no quería separarse, está súper despechado. Pero lo entiendo, aunque hay cosas que estuvo muy mal. Yo traté de cuidarlo y él solo sacó esto a la luz. Sacó esto a la luz sin necesidad”.

“Yo voy y vengo todas las semanas. Es tremendo el sacrificio para estar y la idea es que Valen venga acá, pero bueno, hoy Pablo no me deja y lo entiendo. Vamos a ir lento, porque no sé con qué pueda salir dentro de su enojo, ira, etcétera. Pero yo vivía una irrealidad por no decir algo más duro. No quiero que sea una guerra”, cerró Sánchez.

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