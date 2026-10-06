Un participante invitó a sus compañeros a un asado pero no fue nadie

Un incómodo episodio sacudió la trastienda de la nueva edición de MasterChef Celebrity y desnudó lo que podría ser una interna entre los participantes. El cantante cordobés Luck Ra organizó una cena de agasajo en su casa para sus compañeros de competencia, pero ninguno de los invitados se presentó a la cita.

El hecho se dio a conocer luego de que el propio músico dejara entrever en sus redes sociales la frustración por los preparativos desplegados para un encuentro que finalmente no se concretó.

Expectativa, preparativos y una mesa vacía



Según contó Yanina Latorre en su programa, el intérprete de cuarteto había acondicionado su vivienda y coordinado un menú especial para recibir a sus compañeros de programa tras las larguísimas jornadas de grabación del reality.

Pero lo que fue pensado como un festejo terminó siendo un plantón. Siempre según Yanina la invitación fue realizada muy sobre la fecha y ni siquiera recibió respuesta de muchos de los integrantes del programa.





Clima tenso en las cocinas



El desaire no pasó desapercibido en el ambiente del programa. En los pasillos del canal señalan que el episodio enfrió las relaciones entre el artista y el resto de los participantes, añadiendo un condimento de rivalidad extra de cara a las próximas galas de eliminación.

Aunque Luck Ra intentó restarle gravedad al asunto de manera pública, la distancia previa entre los concursantes promete trasladarse a la pantalla en las dinámicas de juego del certamen culinario.

minutouno.com