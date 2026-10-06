Difundieron una llamada de Joaquín Levinton con la mujer que lo denunció por abuso sexual

La causa que involucra a Joaquín Levinton sumó un nuevo capítulo luego de que en LAM (América TV) difundieran una conversación telefónica que el músico mantuvo con Paula, la mujer que lo denunció por abuso sexual. Según se explicó durante el programa, el diálogo corresponde a 2023, período al que estaría vinculado el antecedente judicial mencionado en los últimos días.

En el audio, Levinton intenta comunicarse con la mujer y le pide su cuenta de Instagram para desbloquearla. Durante el intercambio, ambos hablan sobre el conflicto que habían mantenido y sobre la situación judicial que se habría generado a partir de aquella denuncia.

La conversación también incluye referencias a supuestas amenazas, al temor de la mujer y a la posibilidad de que ella realizara una presentación para aclarar que no tenía miedo de que el músico pudiera hacerle daño.





Qué se escucha en la conversación entre Joaquín Levinton y Paula



En uno de los primeros tramos del diálogo, Levinton le plantea a Paula: "Lo que sí que vas a tener que en algún momento decirles que yo nunca te hice mal, que no te quiero hacer mal". "Porque por haber dicho eso yo tuve que poner un abogado para ir a testificar y ahora tengo que hacer todo eso, y yo nunca tuve ni siquiera una pelea con vos, ni la quiero tener. No tengo recuerdo ni de que hayamos tenido mala onda", le dijo Levinton. "Mal, yo tampoco", le respondió ella.

El músico insistió en que nunca había tenido una pelea con ella. "Nunca me peleé jamás con vos", siguió Levinton. La mujer, en tanto, hizo referencia a un episodio ocurrido anteriormente: "No, fue un momento de ira que yo te dije eso y después vos te asustaste y nada que ver, porque yo no me maté ni a una mosca, o sea, nada que ver", le dijo la denunciante.

La conversación continuó con una referencia a una supuesta amenaza que ella habría realizado en aquel momento. "Después fue la única y por teléfono, porque personalmente siempre tuve la mejor", remarcó ella.





En ese momento, Levinton hizo referencia a aquella situación: "Lo que pasa es que cuando vos me amenazaste...", alcanzó a decir antes de ser interrumpido. "Ya sé, pero no te podés asustar, porque yo te diga, ¿nunca te dijo alguien: 'Te voy a matar'?", le planteó ella.

"No, la verdad que no", respondió el músico. Entonces, la mujer explicó el sentido que le habría dado a esa expresión: "Es un decir, no es literal. No sé cómo decir: 'Te quiero tanto que te quiero matar'", sostuvo.

Más adelante, el diálogo se centró específicamente en la situación judicial. "Lo que es importante para que todo termine, y hasta podemos volver a ser amigos, que es importante que vos vayas a... Cuando te llamen...", dijo Levinton. "A terapia", respondió ella. "No, a terapia puede ser", agregó el músico.

El cantante de Turf también hizo referencia a la continuidad de la causa. "Pero todavía la causa sigue porque vos dijiste que tenías miedo", le señaló. Frente a esto, Paula sostuvo: "Vas a ver, preguntale al abogado. Y vas a ver que te va a decir que yo di de baja todo".

En otro momento de la conversación, Levinton volvió a pedirle que dejara asentado que no sentía temor ante él: "Tenés que aclarar que vos no tenés miedo que yo te haga algo, si yo jamás te voy a hacer nada". "Por eso, no, aparte no recuerdo, no tengo recuerdos de cuándo nos peleamos, no tengo, ¿entendés?", respondió ella.

"Estaría piola que para que todo termine y no tengamos ninguno de los dos que hacer nada. Y dejemos todo esto atrás, que vayas y digas que no tenés miedo de nada y que fue un momento, tal vez", continuó el músico.

Hacia el final del intercambio, Paula le consultó si ya la había desbloqueado de WhatsApp. Levinton respondió: "Yo ahora me ocupo ya mismo, ya mismo me ocupo, llamo y digo lo que a mí ya me preguntaron, aunque yo ya dije: 'Archiven todo', vuelvo a aclarar y vuelvo a decir: 'No, mirá, yo no tengo miedo de que me haga nada porque yo soy..., me hablo con él, me llevo bien, no hay nada".

Cómo sigue la denuncia contra Joaquín Levinton



La difusión de la conversación se produjo pocos días después de que trascendiera públicamente la denuncia penal contra Levinton. Según la información difundida sobre la presentación, Paula denunció al músico el 28 de septiembre de 2026 por presunto abuso sexual con acceso carnal y también hizo referencia a otros episodios de violencia.

La denuncia quedó radicada en la Justicia porteña y la investigación deberá determinar las circunstancias de los hechos denunciados. La conversación difundida en televisión corresponde, según lo presentado al aire, a un momento anterior a la denuncia conocida públicamente en los últimos días.

minutouno.com