El ultimátum de Tini Stoessel a su padre para intentar llegar a un acuerdo





La interna familiar y financiera entre Tini Stoessel y su padre, el productor Alejandro Stoessel, sumó un nuevo capítulo central. En medio de las versiones sobre auditorías contables y tensiones por la administración de las ganancias generadas durante la carrera de la artista, Ángel de Brito reveló los detalles de la propuesta económica que la cantante puso sobre la mesa para poner fin al conflicto.

De acuerdo con lo precisado por el conductor de LAM, Tini busca cerrar de manera definitiva las diferencias patrimoniales a través de un esquema que fija porcentajes específicos para las partes involucradas, pero muy por debajo de lo pretendido por su padre.

Tini Stoessel vs. Alejandro: un porcentaje millonario en debate



Según detalló el periodista de espectáculos, la oferta contempla destinarle a Alejandro Stoessel un 5% del total del patrimonio auditado. Si bien puede sonar acotado en términos porcentuales, representa una cifra sustancial al considerar el volumen de los activos acumulados por la artista a nivel internacional. De Brito remarcó que la propuesta se traduce en "millones de dólares" ya que, segun distintos informes periodísticos la fortuna de la artista se calcula entre 70 millones y 89 millones de dólares.





El esquema también contempla la asignación de porcentajes para otros integrantes del núcleo familiar cercano, como su madre y su hermano Francisco Stoessel, en el marco del ordenamiento contable que encaró la cantante tras tomar el control directo de sus finanzas y contratos.

Las diferencias que dilatan la firma



A pesar de la oferta presentada, la negociación aún no se encuentra cerrada. La discrepancia principal radica en la valuación de los activos alcanzados por la propuesta y en la disconformidad del padre y productor respecto a ciertos términos del acuerdo.

El desenlace de este arreglo resulta clave para evitar que el reclamo derive en acciones judiciales formales por la administración de los ingresos obtenidos durante los primeros años de la carrera internacional de la estrella pop.

Ausencia familiar en un altar sin reconciliación



Pero a los desacuerdos económicos no son el único tema sensible en la actualidad de Tini. De cara al casamiento programado con el futbolista campeón del Mundo, Rodrigo De Paul, trascendió que ni Alejandro Stoessel, ni su esposa Mariana, ni su hijo Francisco dirían presente en la ceremonia. Lejos de tratarse de un cruce imprevisto de agendas, el entorno cercano atribuye esta postura a la falta de diálogo y al desgaste generado por la auditoría contable.





Para evitar la exposición pública y las preguntas incómodas de la prensa durante el evento, el círculo íntimo de los Stoessel habría optado por concretar un viaje de vacaciones a Japón durante esas mismas fechas. De esta forma, la travesía a Asia funcionará como un distanciamiento elegante ante una grieta familiar que, por el momento, parece lejos de cerrarse.

minutouno.com