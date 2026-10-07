“La alegría es total”: así comunicó la familia de Mirtha Legrand el alta médica

Mirtha Legrand recibió el alta médica después de permanecer 18 días internada por una neumopatía. La noticia fue confirmada este martes 6 de octubre a través de un comunicado oficial del Sanatorio Mater Dei, donde la conductora permanecía bajo atención médica.

“La Sra. Mirtha Legrand ha recibido el alta médica de su internación, y se retiró de nuestro Sanatorio en su auto particular en compañía de su familia”, informó la institución. Según precisó el parte firmado por el director médico Enrique Echagüe, a partir de ahora continuará con su recuperación en su domicilio, con la intención de retomar progresivamente sus actividades.

La alegría de la familia de Mirtha Legrand



La buena noticia también fue compartida por la familia de la conductora a través de las redes sociales. “La alegría es total”, expresaron en una historia en la que acompañaron el comunicado oficial del sanatorio.





La Chiqui había vuelto a ser internada el 18 de septiembre por un cuadro compatible con neumopatía. Antes de ese ingreso, había permanecido nueve días bajo atención médica a raíz de una bronquitis.

Durante este período, Mirtha estuvo ausente de La Noche de Mirtha, ciclo que quedó a cargo de su nieta Juana Vialemientras la conductora atravesaba su recuperación.

Mirtha Legrand continúa su recuperación en casa



Tras 18 días bajo atención médica, la conductora finalmente pudo regresar a su hogar acompañada por sus seres queridos. De esta manera, comenzará una nueva etapa de recuperación fuera del sanatorio y rodeada por su familia.

“Agradecemos, junto a su familia, el cariño y respeto que le transmitieron durante su internación”, expresó el Sanatorio Mater Dei en el cierre del comunicado oficial.

Por el momento, la prioridad estará puesta en su recuperación y en seguir las indicaciones médicas desde su domicilio. Su regreso a la televisión quedará sujeto a cómo avance en los próximos días, mientras familiares y seguidores celebran la noticia de su alta.

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